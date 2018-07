Julio César Trujillo: Evaluación a autoridades "es apreciación subjetiva de un técnico"

Además, afirmó que no se han extralimitado con las decisiones que han tomado Varias autoridades cesadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS-T), presidida por Julia César Trujillo, manifestaron su desacuerdo con la evaluación de este organismo, alegando que es subjetiva. Sin embargo, a Trujillo le extraña estas declaraciones porque, según explicó, "de eso se trata la evaluación: la apreciación subjetiva que tiene un técnico sobre la labor que han cumplido".

Julio César Trujillo manifestó que hay numerosas denuncias contra varias instituciones. “Correa gobernó con un equipo de delincuentes. Tenía alguna debilidad o motivo para estar al margen de la justicia, los llamaba a colaborar”, afirmó al señalar que una parte de esas denuncias no están fundadas, pero “buena parte de las denuncias si son fundadas”.

Por ello, considera que Rafael Correa “hace bien en no venir al Ecuador porque es posible que a Correa, en cuanto lo vean en las calles, lo van a perseguir, no sé si para arrastrarlo como Alfaro o por lo menos para injuriarlo implacablemente”.

Trujillo señaló van a cumplir con el plazo entregado para evaluar autoridades. Indicó que quedan pocas entidades por analizar. “Nos queda el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral y la Corte Constitucional. Ahí terminamos y estamos dentro del plazo”, acotó.

Además, afirmó que no se han extralimitado con las decisiones que han tomado. “La opinión de los técnicos, que no están involucrados, dicen que estamos dentro de nuestras competencias”, recalcó al precisar que consultó con constitucionalistas, a su criterio los mejores, para proceder con las decisiones que se han tomado desde el inicio de sus funciones.

Indicó que estos constitucionalistas estuvieron sentados al frente de los puestos designados para los vocales del Consejo de la Judicatura, recientemente cesados. “Creo que les dio vergüenza estar al frente de ellos por eso, Gustavo Jalkh se hizo el desentendido y se fue lejos de aquel sitio donde era observado por los mejores constitucionalistas”.

Sobre la posibilidad de que se realice una Asamblea Constituyente, Trujillo mencionó que era partidario de esta idea. “Pero algunos que tenían que ver con esta materia, me dijeron que Correa ha robado tanto dinero, que es capaz de gastarse lo que usted se imagine en una campaña electoral y ganar las elecciones a la Asamblea Constituyente”, acotó.

Considera que sería el mejor camino la Constituyente, pero destacó que sería “difícil” que la Asamblea emprenda reformas puntuales porque “hay asambleístas partidarios del expresidente Rafael Correa; el bloque que apoya al presidente Moreno es muy débil y por cualquier motivo se divide; y los otros son pequeños grupos de legisladores que actualmente no pesan mucho en las decisiones finales”.

En la Asamblea, dijo, no hay un equipo sólido que apoyen al Gobierno, como tampoco lo hay un grupo que pueda afrontar una tarea de Asamblea Constituyente.

Con respecto a la evaluación del CNE, indicó que se debe evaluar a todos. “En cuanto a cesarlos ya no es lo mismo, porque depende de cada caso. Hay unos que están con funciones prorrogadas, es decir ellos continúan aunque no es su tarea, sino por mandato de la Ley. Por consiguiente hay un problema que se debe discutir y buscar una solución, pero todos deben ser evaluados”.

Tras recibir el informe de evaluación, la presidente del organismo electoral, Nubia Villacís, lamentó que ese informe se haya hecho con "subjetividad" y "deslegitimando" la actuación del organismo.

Sin embargo, Trujillo recalcó que “la evaluación es la apreciación de un técnico, sobre algo que se lo somete a su opinión. Es la opinión del técnico, por eso me extraña que digan que son apreciaciones subjetivas, de eso se trata la evaluación: la apreciación subjetiva que tiene un técnico sobre la labor que han cumplido. Si es una labor bien cumplida, el técnico va a decir que hay tales elementos técnicos que nos permiten concluir que sí ha cumplido bien o que no lo ha hecho. Siempre es una apreciación subjetiva, de eso se trata de la evaluación y no es la reproducción de los hechos”, anunció.

Menciona que no se examinan todas las denuncias, sino las que están más fundamentadas. “Nos pasaríamos los 6 meses analizando cada una, por eso tuvimos que seleccionar aquellas cosas que sean más probables y de las cuales haya más evidencias. Una sí examinamos y otras no. Denuncias sobre corrupción, no nos toca juzga la corrupción o no de los funcionarios, eso le corresponde al Fiscal y a los jueces. Nuestra competencia es evaluar; es decir, ver si está bien hecho o no”.

Trujillo manifestó que días antes de que termine el plazo terminarán las evaluaciones y posteriormente se realizará las designaciones. Indicó que quisiera excusarse del proceso de designación porque “es lo más difícil”. “Por la cantidad de palanqueos, que hay que buscarlas una justificación; la cantidad de excusas, la gente no quiere colaborar; y luego escoger, nadie se siente inferior a nadie y uno es mejor que otro”.

Por último, recalcó que hay ecuatorianos que les gusta permanecer en el cargo eternamente. “A mí me gustan las cosas transitorias, mi vida misma es transitoria, pero hay algunos que les gusta las cosas vitalicias”, acotó.

