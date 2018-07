Santiago Cuesta: 160 mil funcionarios públicos trabajan irregularmente; irán a concurso abierto

Con este proceso, dijo, se dará estabilidad a los trabajadores y cualquier ecuatoriano también podrá participar del concurso Santiago Cuesta, consejero de Gobierno para la optimización del Estado, manifestó que son 160 mil ecuatorianos que se encuentran "irregularmente" trabajando en el Estado. Por ello, anunció que todos los funcionarios participarán de un concurso, así como cualquier ciudadanos que quiera participar del este proceso que será a nivel nacional. "Quienes obtengan las mejores calificaciones pasarán a la siguiente etapa y los mejores ocuparán estos cargos", afirmó Cuesta al precisar que muchas de las personas con nombramiento ocasional, inclusive, no tienen los títulos profesionales para ocupar sus puestos.

Explicó que todos los funcionarios que tengan contratos ocasionales o nombramientos provisionales van a ser convocados, al igual que cualquier ecuatoriano a nivel nacional, para ocupar las plazas que hoy se encuentran de forma irregular.

Explicó que en contratos ocasionales hay cerca de 60 mil funcionarios, en nombramientos temporales hay cerca de 70 mil, y en una reunión con el Consejo de la Judicatura, le informaron que tiene 12 mil, entre jueces, secretarias y personal que trabaja en la Judicatura de manera irregular, que es cerca del 50% de los trabajadores de este organismo.

“En la Fiscalía hay cerca de 800, en el CNE también padecen del mismo problema, en la Contraloría y Procuraduría igual. Este fue un modus operandi que se inventó Rafael Correa para poder tomar gente, tomar votos. Muchas de esas personas, inclusive, no tienen los títulos profesionales para ocupar esos puesto”, anunció.

Mencionó que se da los contratos ocasionales, que es por un periodo, pero lo extiende por varios años. Luego, dijo, se “inventaron” el nombramiento provisional, “que no existe”. “O dan el nombramiento o no, pero como no existía la partida presupuestaria, para eso se inventó este nombramiento, luego de uno o dos años de mantenerlo, le contrataban con este título. Bajo esa condición hay 160 mil ecuatorianos que se encuentran irregularmente trabajando en el Estado”.

Anunció que el presidente Moreno dio la disposición de que se evalúe a todos los funcionarios y que todos los ecuatorianos se presenten a esta evaluación, para quienes obtengan las mejores calificaciones pasarán a la siguiente etapa. “Es un trabajo muy arduo que tendrá el Ministro de Trabajo, en quien delegamos toda la responsabilidad para poder convocar estos exámenes. Imagínense si se presentan 10 personas por cada puesto y va a ser a nivel nacional”, acotó.

Con este proceso, dijo, se dará estabilidad a los trabajadores y en estos puestos, recalcó, serán ocupados por los mejores profesionales que destaquen en las pruebas. Mencionó que los representantes de funcionarios públicos, como la Federación Nacional de Servidores públicos, son trabajadores con nombramiento permanentes, por lo que no representa a este grupo de funcionarios con nombramientos ocasionales.

Cuesta también informó que existen problemas, a su criterio, “que son graves”. Como ejemplo, expuso que hay 22 empresas eléctricas y señaló que lo que se está analizando, con el ministro Carlos Pérez, es de unificarlas. “Cada una de estas empresas tiene un departamento de adquisiciones, cada uno un gerente, tiene departamentos repetidos. Solamente unificando a estas empresas se logra optimizarla”, afirmó.

En otro tema, indicó que han sido atacados por las compañías de seguros locales porque dicen que Seguro Sucre es un monopolio. “Yo me pregunto qué tipo de monopolio puede ser, si Seguros Sucre a duras penas representa el Estado. Todo el primaje del Ecuador en las compañías de seguros, es de cerca de USD $1.700 millones de todas las empresas. El estado contrata USD $300 millones, cómo puede ser monopolio”, aclaró.

Sostuvo que México tiene un sistema similar y anunció que probablemente lo que vayan a hacer es cambiarle el nombre a Aseguradora del Estado. “La sacaremos a la venta en los próximo 60 o 90 días. Saldrá a una licitación pública internacional y obtendremos 600 millones de pago anticipado. Con esto garantizamos que la empresa sea rentable para el Estado, obtener recursos de la empresa, será una concesión”.

(PP)

Fuente: Sonorama