Daniel Legarda: "Está en intereses del Ecuador firmar un acuerdo comercial con EE.UU"

Para exportador es necesario recupera el tiempo perdido en agenda comercial Daniel Legarda, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) aseguró que el trabajo que ha hecho el país por proponer incentivos para que el sector privado tome la batuta de la economía también incluye un acuerdo con Estados Unidos. "Está en los intereses de nuestros país el poder tener un acuerdo comercial con Estados Unidos".

Para Legarda el haber satanizado los acuerdos comerciales en la década pasada hizo que el país pierda muchas oportunidades y más aún de empleo. “Con el acuerdo comercial con la Unión Europea no se han cerrado empresas, no se ha caído ningún sector económico, no ha habido incremento de precios. Es decir, todos los impactos que mucha gente dijeron no han tenido efecto. Es momento de avanzar mucho más y recuperar el tiempo perdido en la agenda comercial”.

Se refirió a la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, aseguró que para el sector exportador ha sido muy bien vista la visita del segundo mandatario ya que significa el refrescamiento de las relaciones del país con EE.UU. “Esta es una señal muy potente de Estados Unidos el decir que no sean olvidado del Ecuador. Ha habido un trabajo importante de parte de los dos gobiernos”.

“Luego de pasar 10 años en un stand by en ese sentido o habernos alejado y fue un error en la política exterior separarnos de nuestro principal socio comercial y el principal país donde viven varios ecuatorianos. No cabe el estar alejado, es positivo que vayamos en esa dirección”. Comentó que la política comercial no podía estar sujeta a ideologías políticas y eso fue lo que ocurrió en el pasado.

“Esto lo único que evita es tener beneficios para el empleo, los empresarios y el país. Hay que ser prácticos en las relaciones comerciales y tener cercanía a quien le puede vender y comprar. EE.UU es y seguirá siendo uno de nuestros principales socios comerciales. Es uno de los principales países que generan inversión”.

Según Legarda el alejamiento de este país ha hecho que existan problemas con las exportaciones. “El hecho de no tener mecanismos que sean de largo plazo. Un acuerdo comercial con EE.UU que permita tener condiciones certeras sobre el acceso a mercados de nuestros productos. Eso no se ha dado lamentablemente y esto ha devenido en que nuestras exportaciones reduzcan en cuatro años”.

“En el año 2014 las exportaciones no petroleras eran de US$ 3 600 millones de dólares para el años 2017 las exportaciones no petroleras cerraron el US$2500 millones de dólares. Esto significó en cerca de US$ 1000 millones de reducción en esos cuatro años. En este año estamos todavía viendo una reducción nuevamente”.

Dijo que ven de manera positiva las declaraciones del Presidente Moreno en buscar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Explicó que sobre la reactivación del Consejo de Inversiones y Comercio es fundamental. “Esta es una instancia institucional de los dos gobiernos que sería el marco para poder conversar de las propuesta de acuerdo comercial. Esta esta inactivo desde el año 2009”.

Para Legarda el Consejo nunca debió haberse desactivado. “Todos los países del mundo los tienen. Esto es necesario para poder entablar más formalmente los temas de comercio entre los dos países”. Explicó que el objetivo de nuestro país como Ecuador de poder darle al sector privado mayor oxígeno y que la economía sea impulsada por este sector. Pasa por generar mayor exportación e inversiones extranjeras, “esto necesariamente pasa por tener una excelente relación con nuestros socios comerciales”. (BGV)

Fuente: Telerama/ Ecuadorinmediato