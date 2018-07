Ministro de Hidrocarburos: Ecuador tiene 4.800 millones de reservas de barriles de crudo

Explicó que no se incluyen las reservas del sur-oriente porque no se ha hecho la exploración y no se ha contabilizado El ministro de Hidrocarburos, Electricidad y Minas, Carlos Pérez, anunció que Ecuador tiene 4.800 millones de reservas de barriles de crudo. Incluso, dijo, de acuerdo a un informe que hizo British Petroleum, ellos hablan que Ecuador tiene 8.000 millones de reserva. Indicó que si se divide 4.800 millones para 520 mil, que es la producción diaria, se tendría para más de 20 años.