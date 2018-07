Edisson Garzón: "Ecuador, a final de año, podría tener US$ 1000 millones en beneficios por parte de empresas públicas"

Gobierno se encuentra aplicando el plan de optimización al tamaño del Estado Edisson Garzón, director de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCOP) anunció que US$ 419 millones de dólares han sido generados por la optimización a las empresas públicas. US$ 130 millones de excedentes en el año 2018 y US$ 450 millones de dólares entregados por CENEL y CELEC por la optimización de la liquidez. "Se espera tener prácticamente US$ 1000 millones de beneficios de Ecuador"