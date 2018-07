Francisco Herrera Aráuz: Una Pausa necesaria

Mensaje del Director General de Ecuadorinmediato Ante la ausencia que se ha producido en los últimos días del Director General del Sistema Informativo Ecuadorinmediato.com, Dr. Francisco Herrera Aráuz, hemos considerado importante difundir este mensaje dirigido a nuestros queridos amigos lectores, oyentes y afiliados a nuestro espacio por la alta consideración que nos debemos a nuestro público, y además para dar las debidas explicaciones y motivos por los cuales se produce la misma.

Querido Amigas y Amigos

Estoy ausente desde hace algunos días atrás, como resultado de una descompensación en mi salud, ya que, como es de su conocimiento vengo sufriendo desde hace un tiempo atrás una serie de complicaciones originadas en parte de un mal de diabetes y que ahora se ha comprometido con un problema de prostatitis, que pueden derivar en un principio de cáncer o problema mayor. La verdad estoy luchando para evitar alguna complicación que empeore las cosas.

Estoy con el tratamiento correspondiente, y la crisis mínima que sufrí la semana pasada me indispuso a continuar con mi labor diaria de entrevistas, comentarios y dirección de Ecuadorinmediato.com. Los médicos han señalado la necesidad de un descanso obligatorio que puede extenderse a lo largo de este mes de julio, para dar una segunda evaluación, tómenlo como un tiempo de reposo, aun cuando es mi franca aspiración que sea antes ya que me gusta mi trabajo y deseo volver pronto.

Veo con preocupación que, al no escucharme en mi programa “El Poder de la Palabra”, o en los editoriales de YouTube, algunos amigos de estos espacios han expresado su preocupación y me han expuesto sus muestras de solidaridad. Mil gracias por ello, es grato saberlos cercanos. También hago notar a quienes se expusieron molestos y hasta desaprensivos en su “reclamo” por mi ausencia, y solo les puedo decir que estoy enfermo y no puedo seguir sirviéndolos, de manera que cálmense un poco y contengan sus exigencias para una mejor ocasión ya que esta no es la más oportuna ni tampoco es mi mejor tiempo.

Debo decir además, que en honor a la verdad mi ausencia es por una recuperación de mi salud, que nadie ha pedido mi silencio, que no soy perseguido, ni se ha reclamado por mis comentarios editoriales o algo más. Nadie, desde ningun sector de gobierno u oposición, de otro sector político o social ni personal han presionado, no lo han hecho ni creo que lo harán y, yo gozo de absoluta libertad de expresión como ha sido durante todo el tiempo de mi presencia pública, con severas excepciones, pero que esta no lo es. No hay necesidad de especular ni acusar a nadie, trato de mantener una relación respetuosa, la que aun siendo crítica, es apreciada por quienes me escuchan y ejercen sus funciones, de manera que en aras de la armonía pido se tome en consideración este detalle que es importante para que recuperemos un sentido de paz que buena falta nos hace.

Si bien es agradable recibir algunos comentarios elogiosos sobre los editoriales que emito a diario, en los que se me considera “su voz”, “su pensamiento”, “luz” y guía para su pensamiento político, me gustaría más que cada uno de ustedes sea su voz propia, que sea cada uno de ustedes los dueños de su accionar ciudadano y no poner la confianza en un liderazgo o esperanza de salvación en una persona, yo no deseo ese papel y mi ausencia debe ser valorada precisamente para estimular el pensamiento crítico propio que solo dependa de la persona y su valorada capacidad intelectual y de nadie más.

De forma que me veo obligado a tomar una “Pausa Necesaria” y quisiera contar con su aceptación a que sigamos todos adelante, cada quien con lo suyo. Gracias por comprenderlo.

Siempre es grato compartir con todas las buenas y las malas, me siento privilegiado de contar con su atención y buenos deseos, y mis plegarias son compartidas con todos.

Gracias, pronto volveré y será precioso volver a trabajar juntos ustedes y Yo.

Atentamente

Dr. Francisco Herrera Aráuz.