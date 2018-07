Daniel Mendoza: "Cuidado caemos en agenda de odio y venganza" con juicios políticos

Además, rechazó que se analice como una competencia "entre quién saca más rápido a un funcionario, sea la Asamblea o el Consejo transitorio" El asambleísta e integrante de la Comisión de Fiscalización, Daniel Mendoza, indicó que los ya varios juicios políticos que se han impulsado desde el Legislativo, son positivos, en la medida que sea para transparentar lo actuado por las autoridades. Sin embargo, advirtió que "cuidado caemos en una agenda de odio y venganza". Además, sobre el juicio político contra el Superintendente de Bancos anunció que se está analizando las pruebas presentadas por el legislador Raúl Tello y mencionó que este lunes comparecerá el presidente del Consejo Directivo del IESS, Manolo Rodas, y el ministro de Finanzas, Richard Martínez.

Explicó que están analizando el proceso de juicio político que se inició contra el Superintendente de Bancos, Christian Cruz.

Indicó que están siguiendo el cronograma establecido y este lunes tendrán la comparecencia del actual presidente del Directorio del IESS, Manolo Rodas, y del ministro de Economías, Richard Martínez, para que den sus versiones. Para este miércoles 04 de julio, tienen previsto la comparecencia de Cruz.

“De llegarse a demostrar el incumplimiento de funciones, la Asamblea debe actuar como ha venido siendo. Pero no puede ser analizado como una competencia entre quién saca más rápido un funcionario, sea la Asamblea o el Consejo transitorio”, afirmó.

El asambleísta destacó que se debe analizar las pruebas Raúl Tello, proponente de este juicio político. “Primero debe responder el superintendente de las acusaciones planteadas por el solicitante, en caso que no pueda responder a las acusaciones planteadas, nosotros deliberaremos al interior de la Comisión para garantizar el derecho a la defensa”, afirmó.

Considera que lo más importante es que la Comisión actúe con total transparencia y se llama a todos quienes puedan dar criterios adicionales que puedan aportar a esta solicitud. “La situación del IESS le preocupa al Ecuador entero y puede transparentarse. Puede ser una gran oportunidad para que el IESS inicie todo este proceso para que quede más clara la situación del IESS”, acotó.

Mendoza insistió que la fiscalización es un control político que no tiene una agenda oculta. SI este juicio político sirve para aportar una clarificación del IESS, dijo, “excelente para el país, pero se debe garantizar el debido proceso”.

En otro punto, con respecto a la reapertura del caso Gabela, el legislador indicó que están a la expectativa de las personas que asistirán a comparecer por lo delicado del tema y calificó de positivo que se haya desclasificado la información para que se pueda llegar a la verdad.

Además, recalcó que no hay forma de justificar que en el pasado no se haya investigado o se haya guardado información que se pudo haber entregado a las autoridades. “Habría que investigar, pero se trata de actuar en este nuevo momento. Si en el pasado se cometieron errores y hubo asambleístas que por acción u omisión no cumplieron con su deber, hoy los asambleístas deben trabajar de forma diferente”, expresó.

(PP)

Fuente: Pública FM