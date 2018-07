Red de Maestros: "No se protegerá" a ningún docente involucrado en casos de abuso sexual

Su coordinador, Wilmer Santacruz, aseguró que estarán vigilantes de denuncias que se interpongan por estos temas El coordinador de la Red de Maestros, Wilmer Santacruz, precisó que la organización cuenta con 90.000 docentes, sin embargo, aseguró que si alguno de sus afiliados está involucrado en casos de abusos sexuales, no se puede decir que es culpa de toda la agrupación cuando también se han involucrado a maestros de la ex UNE. Asimismo, aseveró que no encubrirán a ningún profesor vinculado a estos temas.