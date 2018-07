Caupolicán Ochoa: "No hay motivo" para dictar prisión contra Rafael Correa; él cumplió con medida cautelar

"Trasladarse de un continente a otro para asistir a una diligencia, que dura 10 minutos, es ciertamente una medida absolutamente arbitraria", dijo Caupolicán Ochoa, abogado de Rafael Correa, ex Presidente del Ecuador, aclaró que en la audiencia, pactada para este martes, no se podrá tratar el asunto de la eventual prisión preventiva en contra del ex Mandatario, por el contrario, se deberá evacuar la solicitud de la defensa de Correa de cambiar la medida cautelar. Sobre la presentación en la sede diplomática ecuatoriana en Bélgica, el jurista defendió la medida, basado en la Ley de Servicio Exterior y detalló la imposibilidad que significó para su defendido venir desde otro continente "para una diligencia que dura 10 minutos".