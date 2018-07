Carlos Pérez: "Aporte del sector petrolero es del 10% del PIB al Ecuador"

Ministro aseguró que se espera tener una media del precio del barril de petróleo entre US$ 65 y US$ 70 dólares Carlos Pérez, Ministro de Hidrocarburos, Electricidad y Minería, aseguró que el sector petrolero aporta con el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) Al Ecuador. Esto en términos de presupuesto del estado llegaría a entenderse como el 30% del mismo. "Conforme crece el precio del crudo y el volumen exportado nuestro aporte es mayor pero hasta el año pasado era el 10%".

Se refirió a las perspectivas del mercado de petróleo tras el anuncio de Arabia Saudita de aumentar la producción a pedido del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

“Hace dos semanas estuve en Viena en las reuniones de la OPEP donde se definió liberar la producción a las tasas del año 2016 para cada uno de los países. Eso es lo que resolvió. Arabia Saudita venía produciendo mucho menos de la tasa que se le había fijado para apoyar a la nivelación de inventarios, lo que van a hacer ellos es liberar la producción y tienen la capacidad de hacerlo”.

Comentó que también lo hará Rusia y otros países, aseguró que también hay países como Irán, Venezuela, México que no podrán cumplir metas que tienen. “Por ende, el millón de barriles que liberó la OPEP yo creo difícil que se pueda cumplir, se llegará talvez a 700 mil en incremento.”

Sobre el tema de precios de barril de petróleo, aseguró creer que va a haber un crecimiento sostenido. “Los precios actuales por encima de US$ 74 o US$ 75 dólares es algo puntual, mi parecer es que el precio se va a mantener entre los US$ 65 y $ 70 dólares con crecimiento sostenido leve. Esto le beneficia al país ya que tenemos un mayor valor al presupuestado”.

“Vamos a incrementar la producción a las tasas que nos permite la OPEP, la idea es terminar el año 2018 con 540 mil barriles de producción daría”.

Sobre las deudas del país con empresas chinas en temas del anticipo petrolero, aseguró que Ecuador tiene por entregar alrededor de 400 millones de barriles pendientes entre los ocho contratos pendientes con Petrochina, Unipec y Petrotailandia. Esta deuda es de alrededor de US$ 4 mil millones de dólares eso va bajando conforme pasa el tiempo”.

“El último contrato termina en 2024, conforme pasan los años obviamente la cantidad de entrega de crudo va a ser cada vez menor y habrá otros contratos que se podrán hacer a largo plazo o para venderlos en el mercado spot”.

Explicó que en los contratos el incremento del precio del petróleo “beneficia al país porque la fórmula que tiene estos contratos tienen al WTI de referencia, más y menos uno factores. Si el wti sube el precio de los contratos a largo plazo también sube, eso es positivo para el país no son precios estacionarios”.

Pérez afirmó que Ecuador ya tiene reservas probadas por US$ 4 750 millones de dólares. “Lo que nosotros vamos a hacer es incrementar la producción. Con la producción que tenemos ahora tranquilamente podemos cumplir con las obligaciones contractuales. En las ultimas negociaciones que hubo conseguimos la liberación de 50 millones de barriles los cuales saldrán al mercado spot. En dos semanas ya tendremos la primera oferta, ahí vamos a entender lo que ocurrirá. Una cosas es vender cuando el mercado está bajo y otra cosa cuando el precio del crudo está a la alta “.

“Aseguró que continuarán sacando estas ventas al mercado y hay la posibilidad de vender también esta liberación en contratos a largo plazo y definir una fórmula más simple. En las negociaciones con Petrochina nosotros conseguimos un beneficio adicional al país de 0,92 ctvs al precio del barril del crudo ecuatoriano, lo cual son US$ 300 mil dólares diarios que tenemos adicionales solo por esta negociación”.

Explicó que el aporte de la activad petrolera al Producto Interno Bruto (PIB) del país es del 10%. “Conforme crece el precio del crudo y el volumen exportado nuestro aporte es mayor pero hasta el año pasado era el 10%. Esperamos que esto suba. En términos del presupuesto vendría a ser alrededor del 30% de los recursos nacionales”.

Pérez explicó que puede que se incremente el número de empresas internacionales en el Ecuador para poder conseguir inversión por parte del sector privado, se espera inclusive conseguir contratos de hasta US$ 1000 millones. “Hay mucho interés de inversionistas en este tema, esperemos que tengamos todas las herramientas que nos ayudarán”. (BGV)

Fuente: Telediario/ Ecuadorinmediato