Ecuador, a la espera de que Colombia confirme si cuerpos hallados en Tumaco son de Óscar Villacís y Katty Velasco

Al momento, Fiscalía de Ecuador coordina con Colombia verificación de cadáveres La Cancillería de Ecuador admitió que los dos cuerpos encontrados en la zona de Tumaco, Colombia, podrían corresponder a la pareja ecuatoriana secuestrada hace varias semanas Óscar Villacís y Katty Velasco. Al momento, según se informó, "funcionarios de la Fiscalía del Ecuador se encuentran en contacto con sus pares colombianos, a fin de coordinar acciones correspondientes que permitan verificar la identidad de los cuerpos encontrados".

Otros dos cuerpos fueron recuperados por las autoridades en zona rural de Tumaco (Nariño), en inmediaciones de la frontera entre Colombia y Ecuador, donde ya se había logrado extraer los restos de los tres integrantes del equipo de prensa de El Comercio, asesinados por “Guacho”.

El hallazgo lo hizo una patrulla militar, apoyados en caninos especializados en la ubicación de restos humanos.

Los cuerpos fueron exhumados y en el lugar, se cumplieron los protocolos de levantamiento apoyados por efectivos del CTI de la Fiscalía.

Sobre el tema fue consultado el Ministro del Interior del Ecuador, Mauro Toscanini, quien recalcó: “En honor a la verdad, 5 minutos antes de bajar, hay un rumor a nivel de Fiscalía que sale de la Fiscalía ecuatoriana, porque normalmente, el Ministro de Defensa y yo somos informados por el Ministerio de Defensa colombiano, no nos ha llamado en esta ocasión”.

“Parecería que hay un contacto a nivel de fiscalías, de Colombia con el fiscal del Ecuador, no puedo intervenir en eso, estaría prevaricando, de repente es una información que no es veraz, se convertirá en un rumor, que podría haber algo, pero no podría confirmarle en este momento, es un rumor que tuvimos 5 minutos antes de bajar”, sostuvo.

Sin embargo, más tarde, la Cancillería del Ecuador, a través de un comunicado de prensa, señaló que “ha recibido información de la Cancillería colombiana sobre el hallazgo de restos mortales en Tumaco-Colombia que podrían corresponder a los compatriotas secuestrados en el vecino país, Oscar Villacís y Katty Velasco”.

“Se comunica que, al momento, funcionarios de la Fiscalía del Ecuador se encuentran en contacto con sus pares colombianos, a fin de coordinar acciones correspondientes que permitan verificar la identidad de los cuerpos encontrados”, recalca el boletín.

Asimismo, se informa que el Ministerio de Justicia se ha contactado con los familiares de la pareja y coordina las acciones necesarias de apoyos según los procedimientos establecidos.

Con información de El Tiempo, Cancillería y Ecuadorinmediato

