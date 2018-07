ALERTA: Jean-Luc Mélenchon: Acción penal contra Rafael Correa "es una vergüenza para Ecuador" (VIDEO)

Presidente del grupo parlamentario Francia Insumisa afirmó estar preocupado por lo que sucede en el país Jean-Luc Mélenchon, Presidente del grupo parlamentario Francia Insumisa en la Asamblea Nacional de Francia, por medio de un video, se refirió a la situación que se está viviendo en el país con respecto a la apertura de la causa penal en contra del expresidente Rafael Correa dentro del caso Balda. Afirmó que esto no solo "es una vergüenza para quien lo propone sino para el país que lo soporta". Aseguró que Rafael Correa no es un criminal.

En su video Mélechon dice: “Queridos amigos y amigas del Ecuador nos llega en Francia una muy mala noticia, se dice que se abre una causa penal en contra del entonces presidente Rafael Correa, nosotros nos alarmamos mucho de esto. Que la lucha política sea dura, con muchas polémicas y a veces, con hechos que no se puede soportar por su violencia. Como hemos visto en el pasado, esto se entiende. Tiene que ver con el ser humano y las prácticas políticas en varios países del mundo”.

“Pero no hay democracia sin un mínimo de lealtad para los que comparten esta vida política. El presidente Rafael Correa no puede ser tratado de esta manera. Este hombre no es un criminal. Es posible que las personas que me escuchan estén a favor y otros en contra, eso es la democracia”.

“Rafael Correa es bien conocido en Europa y Francia. Lo respetamos, consideramos con amistad, fraternidad, respeto al pueblo ecuatoriano por su obra bajo en la presidencia y el cambio que ha sido iniciado con la Revolución Ciudadana nos inspira a nosotros aquí en Francia. Entonces abrir una cosa penal en contra de este hombre no es solamente una vergüenza para los que la iniciaron sino para el país que lo soporte”.

“Nosotros estamos muy alarmados, vemos que en Brasil y otros países tienen procesos judiciales que son dedicados a la justicia, al respeto de la ley y la vida común, pero están manipulados para servir a la oligarquía. A pegar a hombres presentables como el presidente Correa, presidente Lula y otros”.

“Todos, mujeres o hombres cualquiera sean nuestras opiniones políticas tenemos un deber de que la justicia sea siempre justicia para que la democracia sea siempre democracia. A todos con fuerza y ánimo. Protejan todos al presidente Correa”, finalizó. (BGV)

Fuente: Twitter/ Ecuadorinmediato