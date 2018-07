Rafael Correa: "El objetivo estaba definido: prisión preventiva como sentencia anticipada" (VIDEO)

"Hay mucha preocupación por la difusión roja de INTERPOL, pero no va ser posible. Podemos pasar un mal rato, que es lo que buscan, una humillación, pero no va a ser posible", afirmó A manera de una crónica de una sentencia anunciada, el expresidente Rafael Correa hace un recuento de cómo terminó procesado en el caso Balda. Según indica, inicia desde que el presidente Lenín Moreno, en Perú, "dijo que no perdía la esperanza de verme preso" y "cuando Fernando Balda, escribe diciendo ya verán cómo tendrá el proceso judicial Correa y permitirá una difusión roja de INTERPOL". Ayer, en una audiencia de revisión de medidas cautelares, la jueza dictó prisión preventiva ne su contra. Para Rafael Correa, no hay argumentos y el objetivo estaba definido: "ponerme prisión preventiva, que es una sentencia anticipada. No espero nada, todo está dado", lamentó el exmandatario.