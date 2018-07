En máximo 72 horas se conocerá identidad de cuerpos hallados en Tumaco

Así lo confirmó Medicina Legal colombiana, además autoridades consideran que probabilidad que correspondan a la pareja de ecuatorianos secuestrados. El director de Medicina Legal de Colombia, Carlos Eduardo Valdés, indicó que se avanza en la identificación de los dos cadáveres que fueron ubicados en una fosa en zona rural de Tumaco, Nariño, y que se presume pertenecerían a los ecuatorianos Óscar Villacís y Katty Velasco. Detalló que en un máximo de 72 horas se podrán tener resultados de las pruebas científicas.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el experto señaló que ya se encuentra en la ciudad de Pasto con el director seccional de la Fiscalía colombiana, quien coordina todas las labores de investigaciones por estos hechos.

“La necropsia se está iniciando ahora en la mañana, desde las 6 de la mañana, vamos a estar atentos a hablar con los familiares, a explicarles qué fue lo que pasó, cómo se recuperaron los cuerpos, cuáles son los resultados. Una vez que hayamos conversado con las familias, ya lo podremos hacer público”, anunció.

Agregó que el alto grado de descomposición de los cuerpos ha dificultado las labores de identificación, por lo cual se están aplicando todos los protocolos para poder tener una certeza del 100%.

“Las condiciones de los cuerpos no lo permiten, las huellas dactilares se destruyen rápidamente por los procesos de putrefacción, ahora las cartas dentales, siempre y cuando, uno no tenga una carta dental ante morten, clínica, muy bien hecha, muy bien elaborada, no va a contener los elementos identificativos necesarios, los elementos individualizantes”, sostuvo.

Por ello, y al ser la identidad una responsabilidad muy seria del Instituto de Medicina Legal colombiano, “nosotros aplicamos con todo rigor la ciencia y, en estos casos, el elementos más informativo que podemos tener a la mano y que lo hacemos de rutina, es el estudio molecular de ADN”.

“Como en otros casos, esperamos que en 72 horas o menos podamos dar los resultados, salvo que se presenten circunstancias muy particulares, pero la rutina nuestra logramos tener resultados antes de 72 horas”, garantizó.

Ayer, se confirmó, desde Ecuador, que los cuerpos encontrados en la zona de Tumaco, Nariño, podrían ser de la pareja ecuatoriana, que fue secuestrada semanas atrás por el Frente Oliver Sinisterra.

Con información de Caracol Radio y Ecuadorinmediato

