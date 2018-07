Viceministro de Educación pide no usar "eufemismos" ni "equívocos": Niña de 12 años fue violada, insiste

"No es un asunto de orden familiar de ninguna manera", responde tras declaraciones del Ministro del Interior El Viceministro de Educación, Álvaro Sáenz, cree que "no se pueden utilizar eufemismos, no se puede utilizar ningún tipo de equívocos" en el caso de la menor de 12 años que habría sido secuestrada por quien sería el autor de la violación, producto de lo cual está embarazada. Insistió en que el Código de la Niñez y Adolescencia y el Código Orgánico Integral Penal (COIP) son absolutamente claros: todo tipo de agresión a niñas, niños y adolescentes es violación sexual.