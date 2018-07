Evo Morales, Nicolás Maduro y Lula da Silva hablan de judicialización de la política y persecución contra Rafael Correa

Al ex Mandatario se le dictó orden de prisión y pedido de difusión roja a INTERPOL para su detención Los presidentes de Bolivia, Evo Morales, de Venezuela, Nicolás Maduro, y el ex Mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mostraron su solidaridad a Rafael Correa, ex Primer Mandatario de Ecuador, quien enfrenta una orden de prisión en su contra por el caso de Fernando Balda. Los líderes coincidieron en que Correa es víctima de persecución y que el caso es un hecho de judicialización de la política.