No se renovará estado de excepción en Esmeraldas

Autoridades vinculadas a seguridad considerar que medida ya no es necesaria El Gobierno Nacional no renovará el Estado de Excepción, que declaró el pasado mes de enero, en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, de la provincia de Esmeraldas, fronterizo con Colombia, así lo informó la Vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, quien explicó que ello no significa que la presencia estatal en el territorio se eliminará.