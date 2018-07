ODIO POLÍTICO: Julio César Trujillo a Rafael Correa "hace bien en no venir; lo van a perseguir, no sé si para arrastrarlo como Alfaro"

"Si hay tantas denuncias debe ser porque hay mucha corrupción. El Ecuador está indignado", afirmó El expresidente Rafael Correa debía presentarse en Ecuador el pasado 2 de julio, según la medida cautelar dictada en su contra por la jueza Daniella Camacho por el caso Balda. Sin embargo, se presentó en el Consulado de Ecuador en Bélgica. Para el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS-T), Julio César Trujillo, Rafael Correa "hace bien en no venir al Ecuador porque es posible que, en cuanto lo vean en las calles, lo van a perseguir, no sé si para arrastrarlo como Alfaro o por lo menos para injuriarlo implacablemente".

En una entrevista radial, del pasado 2 de julio, Julio César Trujillo indicó que personas que se encuentra en las calles le dicen: “¿Cuándo los mete a la cárcel a estos corruptos? y les respondo que no tengo competencia para hacerlo porque eso lo hace los jueces y me dicen decida usted no más porque tiene el respalda el pueblo”.

Señaló que “si hay tantas denuncias, debe ser porque hay mucha corrupción. El Ecuador está indignado”.

Por ello, considera que Rafael Correa “hace bien en no venir al Ecuador porque es posible que a Correa, en cuanto lo vean en las calles, lo van a perseguir, no sé si para arrastrarlo como Alfaro o por lo menos para injuriarlo implacablemente”.

El expresidente Correa fue vinculado al caso Balda el pasado 18 de junio y la jueza Daniella Camacho dictó, como medida cautelar, que se presente cada 15 días en Ecuador, desde este 2 de julio. Sin embargo, el exmandatario se presentó en el Consulado de Ecuador en Bélgica, amparado en la Convención de Viena de Relaciones Consulares, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la Constitución y leyes ecuatorianas. Esta medida cautelar fue cambiada ayer, 03 de julio, por prisión preventiva.

En la entrevista, Trujillo también se refiere sobre la posibilidad de que se realice una Asamblea Constituyente y mencionó que era partidario de esta idea. “Pero algunos que tenían que ver con esta materia me dijeron que Correa ha robado tanto dinero, que es capaz de gastarse lo que usted se imagine en una campaña electoral y ganar las elecciones a la Asamblea Constituyente”, acotó.

Pese a que considera que sería el mejor camino la Constituyente, enfatizó que sería “difícil” que la Asamblea emprenda reformas puntuales porque “hay asambleístas partidarios del expresidente Rafael Correa; el bloque que apoya al presidente Moreno es muy débil y por cualquier motivo se divide; y los otros son pequeños grupos de legisladores que actualmente no pesan mucho en las decisiones finales”.

El presidente del CPCCS-T afirmó que las decisiones que se han tomado, de cesar a varios funcionarios, designar y posesionar a sus reemplazos, no significa que se han extralimitado.

