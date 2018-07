Felipe Rodríguez: "No hay ninguna irregularidad en prisión preventiva a Rafael Correa"

Abogado de Fernando Balda aseguró que apoyarán acusaciones de Fiscalía y que esperan difusión de INTERPOL Felipe Rodríguez, abogado de Fernando Balda, se refirió a la orden de prisión preventiva a Rafael Correa, "ayer sucedió lo único que podía suceder, el COIP establece que en caso de incumplimiento de la media alternativa a prisión preventiva la juzgadora tiene una sola opción que es dictar la prisión preventiva. No existe ninguna irregularidad en este proceso".

“Consideramos que la discusión que se quiere amarar sobre si cabía o no esta decisión se resuelve simplemente con abrir el código. Se viene una difusión roja de Interpol, estamos seguros que sí preparará esta petición. Nos hemos presentado como acusadores particulares y ahora lo que tenemos que hacer es ser sólidos en nuestra acusación”.

Rodríguez anunció que el Fiscal General del Estado deberá acusar a quien él considere necesario dentro de las personas procesadas. “A quienes acuse nosotros tenemos que respaldar porque esta no es más que un apoyo a Fiscalía y tendremos entonces que seguir preparándonos para enfrentar un proceso que es largo”.

Sobre la intención de la difusión roja y el posible asilo político en Bélgica para Rafael Correa, “de darse esto este será declarado prófugo y la etapa de juicio se tendrá que suspender hasta que él sea capturado o se entregue voluntariamente. El proceso penal tendría que continuar con quienes están presentes a las audiencias”.

Rodríguez explicó que una vez que se dé esto Rafael Correa ya no podrá salir de Bélgica. “Hubiese sido inteligente por parte de él venir el día de ayer y presentarse a la Corte. Si hacía eso nunca se hubiera pedido la prisión preventiva. Él sabe que en el fondo del caso somos lo suficiente sólidos para demostrar su culpabilidad”.

Rodríguez aseguró que este caso a Correa no tiene que ver con odio y venganza. “Hay que recordar que el esquema de justicia que dejó el expresidente es el que le está juzgando y no existe persecución alguna. Únicamente se están enfocando en temas de forma y no existe ninguna irregularidad”. (BGV)

Fuente: Teleamazonas/ Ecuadorinmediato