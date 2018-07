Ecuadorinmediato cumple con pedido de rectificación del MIES, pero hace algunas aclaraciones necesarias (DOCUMENTO)

Ministerio de Inclusión Económica y Social ejerce el derecho consagrado en la Ley de Comunicación El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) ha remitido a la redacción de Ecuadorinmediato.com un pedido de rectificación de una nota publicada en el portal el 3 de julio del 2018 sobre un recorte presupuestario de USD$10 millones a esa Cartera de Estado. Acogemos el pedido y procedemos a la publicación del mismo, sin embargo, consideramos que son necesarias varias observaciones sobre el tema.

A continuación publicamos la parte pertinente del pedido de rectificación:

En la noticia publicada el 3 de julio, en su portal de noticias, replicando una información publicada por el diario El Universo, cuyo titular afirma: “Acuerdo ministerial reduce $500 millones en Presupuesto del Estado” se menciona sobre un “recorte presupuestario” d $10 millones a esta institución (refiriéndose al MIES). Esto habría afectado a 25mil niños”, lo cual genera una idea equivocada de mis declaraciones sobre la entrevista que brindé en radio Pichincha Universal y que también fue descontextualizada por este medio a través de su red social de Twitter y su portal digital.

La descontextualización se evidencia en el tratamiento de la información que se realizó en el portal digital EcuadorInmediato, cuando no se acude a la fuente oficial para verificar la información sobre mis declaraciones en la mencionada radio y se repite una información de otro medio de comunicación sin contrastar las fuentes, para lo cual transcribo en la parte correspondiente durante mi entrevista en la mencionada radio: “Se presentó un recorte presupuestario cercano a los 10 millones de dólares, ese fue el recorte, pero he hablado con el Viceministro de Finanzas, me dice que estos recursos van a ser reasignados porque no podrían dejar sin atención a cerca de 25mil niños, en los servicios de desarrollo infantil, esas son las cosas que hay que asegurar. El plazo para ser reasignados tiene que ser en esta semana, porque simplemente estos niños tienen que seguir comiendo y acudiendo a nuestros servicios”.

Ante esta descontextualización se genera una idea equivocada de la realidad, pues no se hizo un adecuado tratamiento de la información, lo cual confunde a la colectividad, pues se trata de un tema de interés público; desde todo punto de vista se contradicen los principios del ejercicio de la comunicación responsable y afecta a la imagen del Gobierno.

Hasta aquí la parte concerniente al pedido del MIES.

Desde la redacción de Ecuadorinmediato nos permitimos hacer varias aclaraciones a la carta de la señora Ministra Berenice Cordero:

- En primer lugar, EcuadorInmediato, con fecha 2 de julio publicó la noticia titulada: “Berenice Cordero confirma reducción de USD$10 millones al presupuesto del MIES”. La misma se basó en la entrevista radial que otorgó la señora Ministra a Pichincha Universal y no fue una repetición de lo que ese medio de comunicación haya publicado en su portal digital, como indica, en su escrito, la señora Ministra. La nota como lo pueden corroborar está cien por ciento basada en las declaraciones que emitió la señora Ministra Cordero al medio y que, además, son transcritas tal cual se produjeron por el MIES en la carta de pedido de rectificación.

- En la edición del 3 de julio, Ecuadorinmediato toma una noticia de diario El Universo que se titula: “Acuerdo ministerial reduce $500 millones en Presupuesto del Estado”, en el cual el periódico guayaquileño toma una declaración que ellos aducen dio la señora Ministra Berenice Cordero a Ecuadorinmediato, pero que, sin embargo, en realidad, fueron dadas a Pichincha Universal el 2 de julio, sobre la cual Ecuadorinmediaro produjo la nota ese mismo día. El Universo transcribe las mismas declaraciones que publicó Ecuadorinmediato, en su edición del 2 de julio basado en las declaraciones que la Ministra otorgó a la radio el mismo día y que también son transcritas en la carta de pedido de rectificación.

- Rechazamos la acusación de “descontextualización” que, según la señora Ministra, ha ocurrido de nuestra parte, pues tal cual como lo dejamos sentado anteriormente, siempre hicimos referencia a las declaraciones radiales que otorgó la señora Ministra al medio de comunicación y lo convertimos en nota.

- Desde Ecuadorinmediato.com tratamos de comunicarnos con la directora de comunicación encargada del MIES para dialogar sobre el pedido de rectificación y otorgarle una explicación sobre lo que ahora informamos por esta vía, pero no recibimos ninguna respuesta ni a mensajes ni a llamadas telefónicas.

