Transportistas de Cuenca deberán cumplir con 30 condiciones para acceder a alza de pasaje

Según concejal Xavier Barrera, uno de los compromisos es la renovación de 475 unidades Luego de que el Concejo Cantonal de Cuenca aprobara la ordenanza en la que se da paso al alza del pasaje del transporte público de buses urbanos, de US$0,25 a US$0,30 centavos; el concejal Xavier Barrera, explicó que se señalan 30 condiciones para que esto suceda, con las que se podrán mejorar, de manera integral, el transporte público en la capital azuaya.

Y es que la medida se aplicará luego de que el gremio del transporte presente a las autoridades municipales un plan para renovar el sistema. Entre los compromisos que deberán cumplir para hacerse beneficiarios del alza están la renovación total de las 475 unidades por otras de mejor calidad y menor índice de opacidad, contar con dos conductores en jornadas de ocho horas cada uno, respeto a la media tarifa, acceso especial para personas con discapacidad, entre otros.

“Las que más podríamos destacar son, precisamente, las que mejoran, de manera transversal, no solamente la calidad del servicio que se va a prestar, sino la calidad de vida de los cuencanos y cuencanas”, añadió el Concejal. Al tiempo, precisó que se contarán con unidades renovadas que disminuyen, un 50%, lo permitido por la norma nacional en cuanto a capacidad.

“Vendrán tecnologías superiores a las que actualmente se utilizan en el país, es decir, Euro 4 y 5 en norma europea, y en norma norteamericana, la tecnología EPA a partir del 98 en adelante. Técnicamente, en los estudios que se han hecho, no dan más allá del 1 o 2% en opacidad, es decir, casi no tendríamos opacidad, al menos, 18 meses”, dijo.

Sin embargo, esta no será la tarifa definitiva, pues cuando la ciudad tenga buses nuevos y se cuente con los estudios tarifarios para el tranvía, se la volverá a revisar con el objetivo de contar con un pasaje unificado, así lo aseguró el concejal Xavier Barrera. A su criterio esto no debe entenderse como un alza de pasajes, sino como un compromiso de mejorar la calidad.

“La tarifa, dentro de 20 días, se aplicará para quienes, exclusivamente, hayan presentado su plan o su cronograma para la renovación. Quien no lo haga: operadora o unidad que no conste dentro de este plan de renovación, no accederá a la tarifa. En Cuenca, solamente quienes estén dispuestos a cumplir con esta mejora integral del servicio, accederán a un ajuste tarifario”, remarcó. (JPM)

Fuentes: El Universo – La Voz de Tomebamba

