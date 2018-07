Andrés Michelena: En el exterior aclararemos realidad de Ecuador y "lo que Rafael Correa hizo en 10 años"

Señaló que el expresidente "está creando un escenario para que en el exterior se piense que en Ecuador no hay un Estado de Derechos" El secretario de Comunicación, Andrés Michelena, manifestó que realizarán "un gran trabajo a nivel internacional" para dejar claro qué pasa en el Ecuador, "la libertad que se vive, la independencia de las funciones del Estado y lo que el señor Correa hizo en 10 años". Esto, debido a que, según indica Michelena, "Correa está creando un escenario para que en el exterior se piense que en Ecuador no hay un Estado de Derechos". Además, aclaró que no se está persiguiendo ni encubriendo a nadie.