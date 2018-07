US$2 millones exige Marcelo Fleitas a Deportivo Quito

Técnico salió de club en 2016 y no se cumplió contrato que le había ofrecido por 5 temporadas por lo que entabló demanda El técnico uruguayo, Marcelo Fleitas, está a la espera de que salga la demanda en contra de Deportivo Quito, por US$2 millones de dólares. Lamentó que nadie de la directiva del club lo haya contactado para dialogar sobre el tema, por lo que descartó una posterior negociación cuando se dé la resolución del juicio.

"Hice todo lo posible para llegar a un acuerdo, pero no tuve respuesta. Cuando salga el juicio no habrá nada que hacer, cueste lo que cueste al club aunque desaparezca, han pasado 3 años y nunca aparecieron, pero cuando salga el juicio no haré nada por negociar”, dijo Fleitas.

Sobre una eventual apelación que presente el club, Fleitas se muestra seguro de su defensa. “El Quito podrá apelar, a mí me hicieron un despido intempestivo”.

El técnico salió del equipo en el 2016 y no se cumplió el contrato que le había ofrecido por 5 temporadas por lo que entabló la demanda. (JPM)

Fuentes: Estadio – Ecuavisa

