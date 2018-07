LAMENTABLE: César Ricaurte agredió a Subsecretario de Ambiente Jorge Jurado (DOCUMENTO)

Provocó un escándalo en Supermaxi, y al grito de "correista blanqueado" tumbó al suelo a una persona con discapacidad parcial notoria El director de Fundamedios, César Ricaurte, protagonizó un enfrentamiento con Jorge Jurado, actual Subsecretario de Calidad Ambiental y colaborador del régimen de Rafael Correa, en un supermercado de la ciudad de Quito. Ricaurte calificó de "correista blanqueado" a Jurado, quien mantiene una discapacidad y debe usar un bastón para movilizarse, y asegura que fue cuando le preguntó las razones de sus palabras, lo empujó y cayó al suelo, producto de ello tiene en la cabeza un hematoma y en el hombro izquierdo una equimosis.

VERSIÓN DE CÉSAR RICAURTE:



En su cuenta en la red social de Twitter, César Ricaurte contó que la noche del 6 de julio, “estábamos ingresando al Supermaxi del Jardín con mi esposa, Verónica Manosalvas, cuando encuentro en la primera caja a Jorge Jurado, ex embajador de Rafael Correa en Alemania, ex funcionario de toda la vida del régimen”.

“Cuando pasamos junto a él, le dije a él, le comenté a mi esposa: mira a este correista blanqueado”, señaló Ricaurte en Facebook.

Y relató: “El sujeto en cuestión me escucha y me enfrenta... es un tipo de 2m y 200 kilos. Pensó que me iba a intimidar”.

“Y entonces le doy cara. Me pechea, me empuja y yo lo empujo. Se va al suelo, porque al final todos los correístas por más altos y fuertes que parezcan son de papel”, dijo Ricaurte.

Según detalló, continuó su camino mientras Jurado “arma drama, acompañado por el administrador pusilánime del Supermaxi tratan de acusarme de agresión”.

“Yo les digo que vayan a ver el VAR y otra linduras”, ironizó Ricaurte, al tiempo de mencionar que “al final el tipo con la complicidad del administrador pusilánime del Supermaxi tratan de retenerme “hasta que llegue la policía” como si aún viviéramos en el correismo”.

“Me subo al auto y cuando estoy saliendo, el pusilánime y un policía tratan de hacerme bajar del auto por “delito flagrante”, les digo que me citen el artículo del código penal que he violado y no saben... Me largo y les digo: “váyanse a recoger las basuras correístas que pululan por las calles””, indicó.

Y finalizó su relato: “Diez años me agredieron, Diez agredieron a mi familia, por eso no son más que basuras correístas prepotentes y canallas. Yo siempre seré un caballero”.



VERSIÓN DEL SUBSECRETARIO JORGE JURADO:



En declaraciones para Ecuadorinmediato, Jorge Jurado, de su lado, contó que él estaba por pagar la compra que realizó, "escuché a mis espaldas que alguien iba diciendo en voz suficientemente alta "mira estos son los correístas blanqueados, este es un correísta blanqueado".

"Me sorprendí y no colegí con nadie, me sorprendió el comentario a mis espaldas. Como se volvió a repetir, me di la vuelta y es ahí cuando me encuentro con este sujeto a unos 4 metros de distancia más o menos, en donde me vuelve a tildar de esa manera, yo, que estaba sosteniendo el coche de la compra, me acercó a él a reclamarle, porque toda su gestualidad que la manifestaba era de una violencia muy difícil de soportarla porque todo él destilaba violencia", comentó.

Al acercarse Jurado le dijo: "¿qué es lo que le pasa a usted? o algo así", comentó, aunque recalcó que no recuerda el tono de voz que usó, "estaba siendo agredido ese momento".

"Él me empuja violentamente y dado que tengo una discapacidad y no estaba con mi bastón, porque al bastón lo había puesto en el coche de compras, entonces, me desplomé, me caí, entre otras cosas, como no pude controlar la caída ni nada, me golpee sobre una de las ruedas del coche de compras en el cráneo", sostuvo.

Pese a la confusión del momento, Jurado dijo que cuando Ricaurte se iba "seguía insultando o diciendo cosas, pero eso se escuchaba en todo el barrullo".

"Lo perdí de vista porque había acabo de entrar, se fue a hacer sus compras, las personas que estaban alrededor mío, de la caja, de forma amable, solidaria me ayudaron a incorporarme", contó.

Al personero de Supermaxi le pidió que llame a la Policía. Jurado esperó pagar su compra y se percata que Ricaurte en una caja más lejana estaba pagando. "Estaba preocupado porque él se vaya y no fuese detenido", comentó Jurado quien estaba acompañado por una persona más.

"Las personas del Supermaxi me aseguraron que ya había un guardia, que habían llamado del Mall El Jardín y que la policía estaba en camino, cuando esta persona ya salió de su caja, yo no podía porque aún estaba ahí, me preocupe que eso pase, me fui afuera de las cajas y pedí a los personeros del Supermaxi que lo detengan", mencionó.

Ricaurte, según Jurado, se acercó al cuello y "me tildó de basura correísta varias veces, entonces, se fue". Un policía llegó a asistirlo y le comentó que Ricaurte había sido retenido en el parqueadero del lugar y tenía que bajar para hacer una acusación formal frente a la policía.

"Terminé de pagar, fui al vehículo a guardar la compra y bajé acompañado de un personero, guardia del mall y un policía cuando llego al piso bajo, donde él debía estar, nos encontramos con un compañero policía del que me acompaña y me dijo que él ya se había ido", contó.

El policía reclamó a su colega las razones por las que le dejó irse, sin tener una respuesta. "Había tratado aparentemente de detenerle pero que se fueron", sostuvo.

Anunció que presentará la respectiva denuncia el lunes, hasta tanto acudió a la Fiscalía para que el médico legista me haga la evaluación correspondiente, cuyas conclusiones fueron: establece que en la cabeza tiene un hematoma de tres centímetros de diámetro, así también en el hombro izquierdo de cara externa presenta una equimosis eritematosa edematosa, lo cual determina una incapacidad física de tres días.

Se hace notar que Jorge Jurado enfrenta una discapcidad parcial permanente, ya que tiene una fractura de cadera, lo que le obligo a ser operado y obligado a usar una prótesis en esa parte del cuerpo, además de que por su excesivo peso tiene serias dificultades en sus rodillas, por lo que en forma notoria Jurado usa un bastón de apoyo.

Pero, al parecer esa situación ha sido mal usada para referirse al tema, el caricaturista Bonil usó su talento para referirse al incidente su cuenta de Facebook, ridiculizando al Subsecretario de Ambiente.

Con información de redes sociales

(PAY)