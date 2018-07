Ex Presidente Rafael Correa podría ser llamado a comparecer en comisión legislativa del caso Gabela

Fiscal Paúl Pérez y perito Roberto Meza también integrarían lista César Litardo, presidente de la comisión que investigará el caso Gabela, en declaraciones para Ecuadorinmediato, señaló la posibilidad de que se llame a comparecencia ante la mesa legislativa al Fiscal General del Estado encargado, Paúl Pérez, con quien ya se ha pedido una reunión, al perito Roberto Meza, encargo de la indagación del asesinato del general, y al ex Presidente de la República, Rafael Correa, quien autorizó la creación de la Comisión Interinstitucional que indagó el caso.

Litardo mencionó que ahora se está “viviendo un nuevo momento político”. Recalcó que Alianza PAÍS ha demostrado claramente que no defiende a nadie y que está en función de la verdad.

“Vamos a dar la apertura, de que vamos a permitir que todas las dudas que se tenga sobre este caso sean esclarecidas y que la Comisión va a ser una comisión abierta y que todos los miembros de la Comisión, que tengan una posibilidad de generar una intención, ya sea, a través de una comparecencia, de un pedido de información, que sirva para esclarecer el caso, vamos a dar la apertura para que se procese ese requerimiento”, mencionó.

Se refirió, además, al trabajo que hizo ya una comisión anterior, presidida por Alianza PAÍS, precisando que “no vamos a proteger a nadie”.

“Los resultados que se obtengan se harán públicos, indistintamente a quién se afecte, al final, cada persona tiene que hacerse responsable de sus actos. Y, si en el pasado, sus actos, no fueron los correctos, tendrán ahora que conocerse y salir a la luz pública, no vamos a defender a nadie, no vamos a ocultar ningún tipo de información”, sostuvo.

Asimismo, destacó que la composición de la Comisión es diversa, ya que existen varios representantes de todas las bancadas políticas.

“No vamos a permitir que se oculte nada, de lo que queremos de la Presidencia de la Comisión y de la Comisión como tal es que la verdad salga a la luz pública, si hay alguna información que no ha sido descubierta, que se requiere que se procede de una mejor manera y que tendrá como consecuencia algún responsable, la Comisión la procesará en estos términos”, insistió.

Litardo informó que ha pedido formalmente una reunión con el Fiscal General del Estado encargado, Paúl Pérez, para conocer, con la reserva del caso, los avances de esa institución en la investigación.

“Seguramente vamos a solicitar la comparecencia del señor Fiscal General de la Nación y también la comparecencia del perito Meza, en vista de que el perito Meza es prácticamente la persona que ha dado inicio a que se dé un nuevo rumbo a la investigación, una vez que saca a la luz pública la versión de que el tercer cuerpo del informe que él planteó no corresponde a lo que él había entregado a las autoridades del Ecuador”, dijo.

En el caso del ex Presidente Rafael Correa, para Litardo, sería “conveniente” su comparecencia a la mesa legislativa.

“El Decreto Ejecutivo, firmado por el ex Presidente, en donde él crea la Comisión Interinstitucional, que revisó el tema, hay un artículo, donde se establece que toda información deberá ser remitida a la Presidencia como tal, por ende, hay que verificar si conocía o no, y, si conocía, en qué términos lo hizo, así que también si hay la posibilidad que se solicite la comparecencia, la Comisión también lo hará”, anunció.

Acerca de la familia del general Gabela, Litardo consideró que es importante que estén permanentemente en la Comisión vigilando que el proceso se cumpla con transparencia.

“Cuando ellos requieran estar presentes en las sesiones, cuando ellos requieran que se los reciba, vamos a estar prestos para colaborar y darles todas las facilidades”, añadió.

Este jueves habrá una nueva sesión de la Comisión, en donde se definirá una planificación, así como también las competencias y los ámbitos que tendrá la mesa legislativa.

“Todos los miembros podrán abiertamente hablar de su participación y la posibilidad de generar, en ese contexto, un tema de trabajo en conjunto y que busque llegar a la verdad en este caso”, mencionó.

César Litardo enfatizó que la labor de la Comisión se extenderá por 90 días, lapso que ya ha empezado a correr.

“La misma resolución de creación de la Comisión establece que si nosotros, en la evaluación que hagamos, encontramos algún indicio que debe ser investigado por las autoridades, trasladaremos esta investigación a la Fiscalía para que inicie o le sirva como un apoyo a la investigación que está realizando”, puntualizó.

Ecuadorinmediato

(PAY)