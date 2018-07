Pastor evangélico recibe prisión preventiva por presunta violación a dos menores

Abogado del acusado considera renunciar a la Defensa Al pastor de una iglesia de la cooperativa Sergio Toral, en Guayaquil, se le dictó la prisión preventiva por el delito de violación. La madre denunció al líder eclesiástico de cometer delitos sexuales en contra de sus hijas. El abogado del acusado aseguró que piensa renunciar a la defesa por tratarse de una caso con menores de edad.

El pasado miércoles 11 de julio se instaló la audiencia de formulación de cargos, a las 11h00, en la salada 12 de la Unidad Judicial Penal. El supuesto autor del delito, identificado como Nelson Rodrigo M. O., no acudió a la diligencia, pues no había sido aprehendido. Jhonny Bazurto, abogado del acusado considera renunciar a la defensa del Pastor.

“Al escuchar lo que dijo la fiscal me quedé sorprendido. Tuve que pedirle disculpas a la parte afectada, yo no sabía lo que había pasado, solo me pidieron ayuda. Lo mejor es renunciar a esta defensa, porque delitos contra niños me parecen muy delicados”.

La fiscal de la Unidad de Género, Nelly Ramírez, aseguró que se girará la boleta para que el sospechoso 2sea inmediatamente detenido” y que solicitará la pena máxima por este delito. El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el artículo 171, establece una pena privativa de libertad de 19 a 22 años por este acto ilícito. (BGV)

Fuente: El Telégrafo/ Ecuadorinmediato