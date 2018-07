Por "marketing" acusaron a Guillermo Lasso de ser responsable de feriado bancario; político responde: "Sinvergüenzas, indecentes e ilegítimos"

Revelación hizo Presidenta de Asamblea e integrante de Alianza PAIS, Elizabeth Cabezas Una entrevista de la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, en la que admite que por "marketing" se aseguró, durante la campaña presidencial pasada, que Guillermo Lasso era responsable del feriado bancario, significó la contundente respuesta del ex candidato a la Presidencia, quien precisó: "Quienes hoy gobiernan pasan por normales o por ''marketing'', la injuria y la mentira".

En una entrevista en “Castigo Divino”, el periodista Luis Vivanco le pregunta a la Presidenta Cabezas: "¿Lasso tuvo o no tuvo responsabilidad?” en relación al feriado bancario.

Ella responde: "Si el banco de él sobrevive, no necesariamente (tiene responsabilidad), no puedo decirte si tuvo responsabilidad, porque no conocía cuál era el manejo de ese banco en el momento”.

Y le repregunta: “¿Por qué lo decían en campaña política?, Cabezas responde: “porque es un marketing, una campaña política es una marketing”.

“Utilizas en una política argumentos a favor y en contra”, mencionó y reaccionó: “pregunta a quienes utilizaron ese eslogan”.

En respuesta al tema, Guillermo Lasso aseguró que: “Sin ningún rubor ni vergüenza, la presidenta de la Asamblea Nacional - miembro de Alianza PAÍS- con una copa de vino en su mano, justificó las injurias en mi contra porque: ''Es un marketing. Una campaña política es un marketing''.

“Esta confesión es una nueva prueba de su ilegitimidad. Desnudan lo que son. Alianza PAÍS -y quienes piensan como ellos- valen lo que profesan: marketing. No son más valiosos que una etiqueta o un enlatado”, enfatizó.

Y dijo: “Quienes hoy gobiernan pasan por normales o por ''marketing'', la injuria y la mentira”, sostuvo.

Con información de Twitter y Ecuadorinmediato

(PAY)