Suad Manssur: Audiencia de defensa es "mero trámite" porque CPCCS-T tiene "ruta trazada"

"Esto parecía un juicio y no una evaluación", criticó Luego de haber presentado sus descargos al informe de evaluación del Consejo de Participación transitorio, Suad Manssur, superintendenta de Compañías, considera que este acto es de "mero trámite" porque, a su criterio, el Consejo transitorio "se han adelantado acusando y han hablado mal de todas las autoridades que se nombraron en el gobierno del expresidente Correa, nos han dicho a todos ladrones, corruptos e inmorales".

En declaraciones para EcuadorInmediato, Manssur cuestionó que sean solo 30 minutos para desvirtuar todas las acusaciones hechas por el Consejo transitorio. “Esto parecía un juicio y no una evaluación”, reprochó.

La Superintendenta mencionó que las 13 “acusaciones” hechas por el CPCCS-T “no tienen fundamento” porque, a su criterio, observan, por ejemplo, “que por qué publico en la página web y no en la prensa la gaceta societaria. Supuestamente para ellos el internet no es de difusión masiva”.

Anunció que en el informe de evaluación realizado por el Consejo se receptaron 33 denuncias. “Nunca las conocí, ni me fueron enviadas las denuncias. Entiendo que ellos deben haber evaluado, recopilado esas 33 y de las cuales sacaron 13”, expresó.

Además, indicó que le han notificado, desde el inicio de la evaluación, pero nunca le hicieron conocer el texto de la denuncia. “Me han pedido explicaciones de un tema u otro, yo no he conocido de qué se me acusa realmente”, lamentó.

Manssur considera que es un “mero trámite” la defensa pública de los de las autoridades dentro de este proceso. Señaló que el Consejo transitorio “se han adelantado acusando y han hablado mal de todas las autoridades que se nombraron en el gobierno del expresidente Correa, han acusado, nos han dicho a todos ladrones, corruptos e inmorales”.

Reiteró que desde el Consejo ya tienen “una ruta trazada” y la defensa solo es “un show y una mascarada”.

Una de las observaciones a la gestión de la Superintendenta fue la disolución de la compañía de GamaTV. Sobre esto, Manssur explicó que el Consejo transitorio aduce que ella debió haber disuelto GamaTV en 2015. “No revisan técnicamente el tema porque la compañía GamaTV tenía un aporte para futuras capitalizaciones, lo que prácticamente era un incremento de capital, que ellos lo formalizan, a pedido de la Superintendencia, a fines de 2016 y supera esa causal”, anunció.

Pero en 2017, dijo, cuando vuelven a hacer la inspección, la compañía vuelve a caer en una pérdida de capital que es causal de disolución. “Disolvimos la compañía por pérdida de capital y porque no nos dieron la suficiente información en otros temas”, acotó Manssur al precisar que no fueron parte ni conocieron del estudio que hizo Contraloría. “Ellos confunde un poco las competencias de las Superintendencia con la Contraloría y me dicen que por qué no me anticipé y por qué no disolvimos en 2015”.

Luego de su defensa, el Pleno del CPCCS-T tendrá 5 días para resolver si cesa o no en sus funciones a la Superintendenta. Luego de esto, informó que en caso de que la resolución sea la cesación, ella presentará el recurso de revisión.

Fuente: EcuadorInmediato