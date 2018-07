"Sin liderazgo y sin claridad económica", califica Guillermo Lasso a Gobierno de Lenín Moreno

Cifras oficiales revelan que no se han creado 250.000 empleos por año y, además, se han destruido plazas de trabajo, precisó El ex candidato a la Presidencia del Ecuador y líder del movimiento Creando Oportunidades (CREO), Guillermo Lasso, advirtió que no existe "claridad" al interior del Gobierno de Lenín Moreno sobre la situación económica que se vive en el país. El político, asimismo, aseveró que "hay una alarmante falta de liderazgo" en el régimen y cuestionó que no se ha alcanzado la promesa electoral de 250.000 empleos por año.