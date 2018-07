UAFE se queja: Motivos para dictar prisión preventiva contra Iván Espinel no han variado

Argumentos de ex Ministro no se enmarcan en disposición del artículo 535 del COIP, añadió entidad La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) exteriorizó su enérgico rechazo ante la revocatoria de la orden de prisión preventiva en contra del ex Ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, quien es investigado por presunto lavado de activos. A criterio del organismo, que actúa como acusador particular, los elementos presentes al momento de ordenar la prisión preventiva no han variado.