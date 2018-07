"No puede decir que no sabe cuando fue ella quien archivó juicios políticos", responde Ana Galarza a Silvia Salgado

"Si ella no colabora con la justicia la está obstaculizando, y si es que le miente, podría estar incurriendo en un fraude procesal, que eso también es un delito penal", reprochó "Yo no tengo nada que acotar en este proceso, no era asambleísta en tiempos de Raúl Patiño", fue lo que aseveró la legisladora Silvia Salgado luego de que acudiera a la Fiscalía General del Estado (FGE) a rendir su versión sobre las declaraciones del exparlamentario, quien declaró que "en la Asamblea anterior estaba prohibido fiscalizar". Sin embargo, para Ana Galarza, de CREO, sus pronunciamientos son criticables pues no podría asegurar que "no se acuerda, o que no sabe nada, cuando ella fue quien archivó juicios políticos y quien, hasta la actualidad, vota en contra de procesos de control político".

“Silvia Salgado dice que no tiene nada que decir a la justicia porque ella no ha sido compañera en la Asamblea de Raúl Patiño. Sin embargo, ella fue convocada a la Fiscalía porque su nombre salió en las versiones de quienes antes fueron convocados ante la justicia que es, a más de Patiño, Miguel Carvajal y Fernando Bustamante”, comentó, en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com.

En este marco, remarcó que no solo su nombre fue mencionado, sino también el de los expresidentes de la Asamblea Nacional, como Gabriela Rivadeneira y Fernando Cordero; y además, la actual titular de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión. De acuerdo a Galarza, no solo se está investigando el impedimento a la fiscalización en el periodo de Raúl Patiño, sino durante los 10 años del gobierno del expresidente Rafael Correa.

“Los hechos nos guían a señalar a la asambleísta Salgado porque ella fue presidenta de la Comisión de Fiscalización en el período en donde se acuñó el término de ‘comisión de archivo’. Fue ella quien, con su voto en contra, no permitió que llegue al Pleno del Parlamento el juicio político al, en ese entonces ministro de Defensa, Javier Ponce, por la compra de los helicópteros DRHUV en el caso Gabela”, detalló.

Incluso, mencionó, en sus funciones legislativas, en el proceso de juicio político al exfiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, Salgado votó en contra. “Por todos esos temas se le llamó a la Fiscalía, pero ella, lo único que dijo al interior –sin entrar en mayores detalles porque es un tema que está en indagación- es que no se acuerda de nada. En todas las respuestas ella dijo: ‘no me acuerdo y no sé’”.

Cuestionó que Salgado haya dicho que esta investigación es parte de un “show político”, por lo que recordó que, desde el oficialismo se ha mencionado que los casos que se denuncien en los medios de comunicación también se los ponga en consideración de la justicia. “Acudimos a la justicia y ¿nos dicen que se quiere judicializar la política?”.

“Tenemos opciones: O nos enteramos que han existido actos de corrupción y que ha habido omisiones en la fiscalización y nos quedamos de brazos cruzados; o nos enteramos de esas omisiones y acudimos a la Asamblea Nacional –que es en donde sabemos que tampoco pasó nada-; o nos toca acudir a la última instancia, que es la justicia, para que se determinen responsabilidades”, explicó.

En esta línea, la legisladora de CREO recordó que la Ley establece que los servidores públicos, cuando tienen conocimiento de presuntos actos de corrupción, están obligados a denunciarlos. Por lo que reiteró que se pasaría a ser cómplice de un caso de este tipo, no solo por acción, sino también por omisión. “Entonces, ¿quién estuvo omitiendo fiscalizar y evitando que se conozcan los actos de corrupción durante la década correísta y que ya son de conocimiento público?”.

Descartó que vaya a tomar otras acciones con respecto al tema debido a que ya está siendo investigado por la justicia. “Yo tuve una ‘notitia criminis’ y como ciudadana y, sobre todo, como asambleísta, acudí a la Fiscalía para que indague. Lo lamentable es que cuando entran por la puesta del este organismo, no todos porque sí ha habido quienes han colaborado (Miguel Carvajal, Fernando Bustamante), hay quienes dicen que no se acuerdan o no saben nada”.

“(Silvia Salgado) dice que no se acuerda, que no sabe nada cuando ella fue quien archivó juicios políticos, es quien, hasta la actualidad, vota en contra de procesos de control político y eso es de público conocimiento, entonces, que no diga que no se acuerda y que por qué se le llama o que se está judicializando la política”, reprochó.

Al mismo tiempo, Ana Galarza enfatizó en que, si Salgado conoce o conocía presuntos actos de corrupción y no los denunció; esto la convertiría en cómplice, lo que tendrá que determinar la justicia. “Si ella no colabora con la justicia la está obstaculizando, y si es que le miente, podría estar incurriendo en un fraude procesal, que eso también es un delito penal”.

En cuanto a la reestructuración de la Comisión de Fiscalización, la asambleísta indicó que no ha sido solo un pedido de CREO su reconformación, sino de varios miembros del Parlamento y no solo de esta mesa legislativa, sino de varias. “Hace algún tiempo no hubo el respaldo, para sorpresa de muchos, de las bancadas, pero ya se está haciendo insostenible el tema, se van sumando cada vez más bloques con este pedido”.

“Incluso, la misma María José Carrión dijo que no le dejaban fiscalizar y que necesita que lleguen asambleístas que, con sus votos, no encubran. Y es que es lamentable ver cómo el correísmo y morenismo se unen para encubrir en los juicios políticos. Por ejemplo, el legislador Daniel Mendoza, que se supone que es del morenismo, en el último juicio político al superintendente de Bancos, Christian Cruz, votó en contra”, cuestionó.

Galarza comentó que desde CREO se han apuntado para las diferentes mesas legislativas, pero son las autoridades de la Asamblea Nacional las que deciden aceptar o no. “Por ejemplo, yo solicité que me incluyan en la Comisión de Fiscalización y me vetaron. Eso ya no depende de nosotros, sino de las autoridades del Parlamento”, añadió. (JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com