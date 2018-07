Defensa de Rafael Correa aún no presenta pedido ante CIDH; ex Presidente tendrá última palabra sobre eventual asilo

Luis Fernando Molina busca quitar "lo político" del caso Balda y restringirse a la verdad procesal Luis Fernando Molina, abogado del ex Presidente de la República, Rafael Correa, aclaró que todavía no se ha presentado una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la sindicación en el caso de Fernando Balda, sin embargo, existen insumos de análisis académicos para posibles acciones ante organismos internacionales. Sobre un eventual asilo para el ex Mandatario, el abogado aclaró que Correa "es quien tiene que decidir la activación o no de aquello y esa es una decisión muy personal que, en su momento, oportuno él la tomará", indicó.