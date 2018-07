Municipio de Cuenca pide reunión con Presidente Moreno: "Le están desinformando" sobre minería

Cabildo asegura estar en contra de minería El Municipio de Cuenca con varias de sus autoridades han afirmado estar en contra de la minería y a favor de proteger las reservas de agua de este sector, esto responde a la audiencia de apelación de la suspensión de actividades en el Proyecto Río Blanco. Por este motivo, Iván Granda, concejal del Azuay, aseguró que han pedido reunirse con el Presidente Lenín Moreno ya que "le están desinformando sobre el tema minero".

Pablo Piedra, abogado del Municipio de Cuenca, aseguró que el día de ayer la defensa jurídica del Estado ha sido desprolija. “El Gobierno nunca apeló la sentencia a través del Misterio del Ambiente y, sin embargo, este estuvo ayer en el proceso".

Piedra explicó que en la defensa del Estado uno de sus puntos fue que en el Molleturo no existen comunidades indígenas y, por ende, no se debía realizar la consulta previa, “esto es lamentable porque todos los habitantes conocemos a varias comunidades, comunas que se autodefinen como indígenas, más allá de sus vestimentas”.

El jurista explicó que se presentó el censo del 2010 como prueba para demostrar que no existen indfígenas en la región y dijo que esto no es válido. “La metodología en cual se realizó ese censo no sirve para demostrar si existe población indígena o no”. Explicó que a pesar de esto, lo más grave es que se adujo a que el Estado no ha reconocido estas comunidades, "violando la autodeterminación de los pueblos que está establecido en la Constitución, Declaración de Derechos Indígenas y en el convenio 169 de la OIT". Comentó que en esta audiencia se realizaron 20 Amicus Curiae y la mayoría estaba a favor de la suspensión del proyecto minero en Río Blanco.

Ante las declaraciones del viceministro de Minería, Henry Troya, donde aseguró que de cerrarse esta concesión se daría paso a la minería ilegal, Piedra aseguró que hay dos cosas que son incompatibles: páramos y minería. “No se puede hacer minería sin que se elimine las características de los páramos y sus servicios ambientales”.

Asimismo el concejal de Azuay, Iván Granda, explicó que está a favor del agua y el desarrollo de la ciudad de Cuenca. “Un tercio del cantón Cuenca está concesionado para proyectos mineros. Con información de ETAPA se dice que zonas como Cancán, Quitahuaico, que son de ETAPA y forman parte importante para el agua potable que beben lo cuencanos, también están concesionado”.

“El catastro minero establece un modelo centralista en donde han tomado decisiones desde la ciudad de Quito, por parte del exministro Javier Córdova en el año 2017”. Afirmó que los abogados que defendían al Estado eran de Quito, “es un tema que nos llama la atención porque ni siquiera deben haber sobrevolado el Macizo del Cajas, hacer las cosas desde el escritorio es equivocado”.

“Nosotros estamos pidiendo que podamos reunirnos con el presidente de la Republica, Lenín Moreno, porque le están desinformando sobre este tema. Para el Ministro Troya es normal que el tercio de Cuenca esté concesionado, también es normal que no haya una zona de amortiguamiento de la zona nacional del parque del Cajas”.

Afirmó que están en contra de todo tipo de minería en el sector ya que su principal objetivo es cuidar las fuentes de agua de la ciudad de Cuenca. “Esta actividad pueden hacerla en zonas donde no hay recursos hídricos”. (BGV)

Fuente: La Voz del Tomebamba/ Ecuadorinmediato