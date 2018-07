Juan Sebastián Roldán: Presidente Moreno "tiene grandes diferencias" con gobiernos de Nicolás Maduro y Daniel Ortega

Mandatario ecuatoriano "es un hombre democrático, pragmático y progresista. No sé cuántos de esos atributos pueden vincularse con otros presidentes", mencionó En entrevista con el medio español El Mundo, el Secretario Particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, profundizó las diferencias del Gobierno de Lenín Moreno con el de sus homólogos Nicolás Maduro, de Venezuela, y Daniel Ortega, de Nicaragua. "Moreno plantea que perennizarse en el poder daña los Gobiernos, por eso planteamos que se acabe la reelección indefinida, la alternancia del poder es fundamental. En Nicaragua y Venezuela, eso está haciendo daño a la política y a la sociedad", sostuvo.

A continuación difundimos el reportaje en su totalidad:

La última vez que Lenín Moreno visitó España, en diciembre de 2017, el enfrentamiento con Rafael Correa alcanzaba sus cotas más altas. En parte, por la convocatoria del referéndum del pasado febrero, en el que el pueblo dijo 'Sí' al fin de la reelección indefinida. Ahora, el ex presidente es requerido por la Justicia ecuatoriana, lo que hace más profunda si cabe la grieta entre ambos.

"En Ecuador no se persiguen personas, se persiguen delitos", explica Juan Sebastián Roldán (39 años), secretario y portavoz del mandatario ecuatoriano desde marzo. Roldán detalla en una entrevista los "cambios profundos" que está generando Moreno, quien el jueves aterrizará en España para reunirse con el rey Felipe VI y el presidente español, Pedro Sánchez.

En España, viven alrededor de 400.000 ecuatorianos, por lo que es fundamental "tener un contacto permanente con nuestros migrantes", subraya. Una de las demandas del presidente ecuatoriano es que se anulen los visados Schengen para sus ciudadanos.Antes de llegar a España, Moreno habrá visitado Reino Unido, donde "no se va a tratar el tema [Julian] Assange", especifica Roldán, en referencia al fundador de Wikileaks, que se encuentra refugiado en la embajada de Ecuador en Londres desde 2012 y a quien el actual Ejecutivo ecuatoriano nacionalizó con el fin de zanjar la situación.El giro político, tanto a nivel nacional como regional -especialmente respecto a Venezuela, Bolivia y Nicaragua-, ha marcado el primer año en el Gobierno de Moreno. Una transformación que desgrana Roldán.

P: Moreno siempre dijo que gobernaría con estilo propio. ¿Cómo lo definiría?

R: En primer lugar, es un demócrata convencido. En las decisiones complejas siempre echa mano de la voluntad popular. Es lo que hizo en febrero, y sobre esa base en Ecuador se eliminó la reelección indefinida y se creó un nuevo Consejo de Participación Ciudadana, que es el órgano que elige las autoridades de control. En segundo lugar, es un hombre pragmático. El tercer punto es la ideología, el presidente Moreno es un hombre progresista. Vive pensando en cuáles son las decisiones que pueden generar mejores condiciones para los más necesitados.

P: Usted ocupó varios cargos con Correa, ¿qué diferencias hay entre ambos presidentes?

R: Todas las diferencias. En las virtudes de Moreno es donde están los defectos de Correa. Es un hombre que golpeó profundamente la democracia, vulneró la separación de poderes, se tomó la justicia por su mano, rompió el rol de la Asamblea Nacional al declarar traidores a aquellos que expresaban diferencias... Creo que al ex presidente Correa le gobernaron sus demonios.

P: La Justicia de Ecuador reclama a Correa por el caso del secuestro de Fernando Balda, en 2012. ¿Cree que llegará a sentarse en el banquillo?

R: Para ser coherentes con nuestra posición, creemos que la Justicia tiene que hacer su trabajo.

P: Muchos ecuatorianos votaron a Moreno por ser la continuidad de la Revolución Ciudadana. ¿El pueblo ecuatoriano sigue dividido?

R: En un país democrático las diferencias son naturales y deseables. Moreno propuso a Ecuador un referéndum en el que planteaba la ruptura con ciertas premisas fundamentales del correísmo, por ejemplo la reelección indefinida. La consulta popular se ganó con el 70%.

P: Tras el asesinato de un equipo de periodistas ecuatorianos, se tomaron medidas como anular las conversaciones de paz del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en Quito. ¿Cuál es su relación con Colombia?

R: La relación de Ecuador con Colombia siempre fue buena. El episodio de los periodistas del diario 'El Comercio' fue muy triste. Lamentablemente, la frontera colombiana en los espacios colindantes con Ecuador está abandonada. Ecuador tiene un nuevo plan de seguridad para la frontera, con una apuesta social y productiva. No creemos que la seguridad sea sólo defensa y armas, es poblar la frontera.

P: ¿Hay miedo a la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)?

R: La responsabilidad de Ecuador es asegurar que la población se sienta segura.

P: ¿Cuál es la postura respecto a la crisis venezolana?

R: La propuesta del presidente Moreno en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue una consulta popular abierta y con amplia observación. Creemos que a Venezuela hay que entregarle alternativas de solución para que ellos desde su propio país encuentren una salida, no creemos que desde fuera se pueda encontrar.

P: En cuanto a Nicaragua, Ecuador se puso del lado de la OEA.

R: Lo de Nicaragua es aún más grave, pensar que hay más de 300 muertos ya hace que la situación humanitaria sea alarmante. Es por eso que Ecuador planteó un comunicado público en el que expresaba su preocupación y la necesidad de que los países de alrededor encontremos el camino de discusión con Nicaragua para ayudarle a encontrar una salida como país. El rol de la OEA es apretar para que eso funcione.

P: ¿Cuál es la senda: el diálogo o adelantar las elecciones?

R: Nicaragua tiene que tomar la decisión para poder salir de su situación. El presidente Moreno tiene grandes diferencias con el Gobierno de [Nicolás] Maduro y de [Daniel] Ortega. Moreno plantea que perennizarse en el poder daña los Gobiernos, por eso planteamos que se acabe la reelección indefinida, la alternancia del poder es fundamental. En Nicaragua y Venezuela, eso está haciendo daño a la política y a la sociedad.

P: Ese cambio de relaciones respecto a Venezuela y Nicaragua, ¿ha conllevado problemas?

R: Moreno no toma decisiones con respecto a cuál puede ser el problema que eso traiga. Somos coherentes. Mencionaba el tema del ELN. Ecuador tenía toda la apertura para que se siguieran dando los diálogos del ELN y del Estado colombiano, en tanto que hubiera un compromiso de no más secuestros ni bombas. El ELN seguía secuestrando gente y bombardeando. No tenía coherencia.

P: Venezuela y Bolivia, antiguos aliados, criticaron las decisiones judiciales contra Correa...

R: Ecuador llamó a los embajadores a consultas y pidió explicaciones. No podemos tolerar que nadie pueda cuestionar la independencia de nuestros poderes

P: ¿Moreno se ha desvinculado del 'eje bolivariano'?

R: Es un hombre democrático, pragmático y progresista. No sé cuántos de esos atributos pueden vincularse con otros presidentes.

Fuente: El Mundo/Ecuadorinmediato

(PAY)