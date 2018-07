A investigación Juez que liberó a presuntos integrantes de banda delictiva

Comandante de Zona 8 de Policía Nacional presentó segunda queja ante Corte Provincial del Guayas Gabriel Manzur, presidente de la Corte Provincial del Guayas, recibió una segunda queja por parte de la comandante de la Zona 8 de la Policía Nacional, Tannya Varela, en contra de un Juez –de quien no reveló su nombre- a propósito de una resolución con la que 8 presuntos delincuentes no fueron a la cárcel, sino que circulan con un grillete en el tobillo. Su accionar será investigado, según aseveró Manzur.

Varela refirió la queja por el caso de un uniformado que fue liberado la semana pasada, pese a que en investigaciones policiales lo consideraban sospechoso de haberle dado apoyo a una banda delictiva, en cuyo poder se hallaron equipos de comunicación y uniformes.

Explicó que los operativos policiales, las acciones y las detenciones de los antisociales sospechosos se ejecutan sustentados en las denuncias de los ciudadanos víctimas de la delincuencia y en los partes policiales elaborados tras delitos cometidos; y además, que las unidades especializadas de la Policía efectúan investigaciones bajo la dirección de la Fiscalía.

El gobernador del Guayas, José Francisco Cevallos, indicó que su intención no era cuestionar sino aunar esfuerzos. Y recordó el caso del antisocial conocido como alias ”Viejo Pillo”, quien fuera aprehendido en días pasados tras ser detectado en cámaras de video mientras asaltaba negocios, pero en la audiencia de formulación de cargos fue liberado. Eso genero la primera queja policial.

Tras escuchar a las autoridades de Policía y Gobernación, Gabriel Manzur, indicó que se harán todos los llamados de atención necesarios; y llegarán hasta las últimas consecuencias para analizar las actuaciones de los funcionarios que sean observados.

“Tendremos que escucharlo, pues tomó una decisión jurisdiccional que debe ser respetada. Acatando el debido proceso debe indicarnos durante el período de prueba el porqué de la decisión”, añadió. El presidente de la Corte detalló que de encontrarse una anomalía, el juez podría ser suspendido o destituido.

Edmundo Briones, fiscal provincial de Guayas, indicó que el funcionario que intervino en la audiencia dijo que si bien circulaban videos del robo en el que, supuestamente, participó, estos no constaban en el expediente y en cuanto al arma decomisada “no tenía clara la situación”. Briones dijo que no tiene potestad sancionadora, pero remitió un informe a Gestión Procesal y al Consejo de la Judicatura para que se investigue el caso. “No hay alcahuetería, no se solapa a nadie y tampoco hay espíritu de cuerpo”. (JPM)

Fuentes: Ministerio del Interior – El Telégrafo

