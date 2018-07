"Mi despedida de casada", monólogo cómico que transmite un mensaje a favor del matrimonio

Audio MI DESPEDIDA DE CASADA



Se presenta este fin de semana en Teatro Prometeo de Casa de la Cultura Ecuatoriana Ana María Balarezo regresa a los escenarios con el monólogo "Mi despedida de casada", en el que da vida al personaje de Enriqueta Paredes, a quien describe como una mujer de armas tomar que se hace respetar a las buenas o las malas. "Cuando estás dentro del matrimonio, a veces no valoras las cosas, y tienes que esperar pelearte con la otra persona para hacerlo. Estamos a favor del matrimonio, no del divorcio, ese es el mensaje que queremos transmitir", comenta la actriz.

Al referirse a la historia del monólogo, explica que Enriqueta Paredes está felizmente casada con Fabricio desde hace diez años. Una mañana, al mirarse en el espejo del baño, descubre que le han salido dos chibolos en la frente. Después de una larga y profunda reflexión, llega a la conclusión de que su marido le está adornando la frente con dos cuernos. Decide empacar su ropa e irse del departamento, sin escuchar los ruegos del marido.

"En la historia Enriqueta habla sobre cómo conoció a su marido, cómo se dieron las cosas, y también que a veces nos podemos equivocar las mujeres, podemos sospechar cosas que no son, o que tal vez sí son. Enriqueta lleva 10 años de matrimonio y no ha logrado tener hijos, ese es uno de los problemas, y también la inmadurez de la pareja", acotó Ana María.

Añade que en el escenario estará acompañada por personajes imaginarios para darle un giro a la historia. "Las personas se imaginan a la amiga, la que le aconseja, a la suegra, al marido, el amigo del marido. Eso me encanta porque el teatro es una fantasía".

La actriz menciona que durante una hora, se exhibirá un monólogo con canciones y un final inesperado, bastante cómico. "Hay personas que me dicen que 'Despedida de casada' es solo para mujeres, pero no, es para la pareja. Los hombres son quienes salen más felices de la función".

Ana María ha presentado 'Despedida de casada' en varios escenarios de Quito, y en una ocasión lo hizo en Ambato. En agosto realizará su primera función fuera del país.

"Una persona que vio el monólogo me invitó para que lo haga en Estados Unidos, y es quien hizo todos los trámites para logralo. El próximo 16 de agosto lo presentaré en el Teatro de Bellas Artes de Miami. Este monólogo es una enseñanza, la gente que lo ha visto hasta ahora, sale feliz, por eso lo he repetido", dijo.

Agregó además, que al regresar de su presentación en el exterior, espera definir fechas para presentar la obra en Cuenca, Guayaquil, y otras ciudades.

"Hay muchas personas que me preguntan cuándo llevaremos el monólogo a otras ciudades, pienso que este mismo año estaremos en Guayaquil. Creo que todo lo relacionado al amor, al día a día y lo que nos está pasando, la gente acude, porque le gusta y se identifica, y si no te pasa a ti le pasa a algún familiar. El reirse de tu vida y de lo que te está pasando es algo maravilloso. Pero no me cierro a hacer otro tipo de monólogos, hay una tragicomedia que se está armando, siempre estamos innovando".

"Mi despedida de casada", escrito y dirigido por el dramaturgo Ramón Serrano, se presentará al público desde el viernes 27 al domingo 29 de julio, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El viernes y sábado a las 20h00, y el domingo a las 18h00.

