Fiscalía investiga a jueces de Corte Constitucional por presunto lavado de activos

Magistrados deberán ser juzgados en Corte Nacional de Justicia La Fiscalía General del Estado (FGE) inició el proceso de investigación a los jueces de la Corte Constitucional por presunto lavado de activos. En los registros oficiales de la Fiscalía y en el portal web de la misma se puede observar claramente que esta entidad ha iniciado un proceso de indagación a miembros de la Corte Constitucional por presunto lavado de activos.

Al respecto Manuel Viteri, magistrado de esta entidad, rechazó la denuncia de lavado de activos, “yo estoy a favor que se entregue la información de todo lo que se tenga que probar”. Se considera esta investigación forma parte de la evaluación que prepara el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS-T) a los miembros de la Core Constitucional.

Viteri explicó que no se trata de una investigación por presunto lavado de activos sino de un posible enriquecimiento ilícito por un cheque de US$ 300 mil dólares que por error fue contabilizado dos veces. “El error no es de Fiscalía, esta entidad recepta la denuncia el error es de quien entrega la misma”.

Al avanzar el proceso de indagación y el caso, los magistrados deberán ser juzgados por el pleno de la Corte Nacional de Justicia. Al ser información reservada la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) no se refirió al respecto. En esta investigación están inmersos por Alfredo Ruiz, Wendy Molina, Manuel Viteri, entre otros. (BGV)

Fuente: El Noticiero/ Twitter/ Ecuadorinmediato