Comisión de Desarrollo Económico se allanaría a mayoría de objeciones a Ley de Fomento Productivo

Este jueves se aprobará informe no vinculante sobre veto de Función Ejecutiva a proyecto De acuerdo al debate de los asambleístas que conforman la Comisión de Desarrollo Económico, la mesa se allanaría a la mayoría de las objeciones al proyecto de Ley de Fomento Productivo emitidas por el presidente de la República, Lenín Moreno. Este jueves, 26 de julio, se aprobará el informe no vinculante sobre el veto.

Uno de los temas en los que da paso tiene que ver con la aplicación a otros sectores el incentivo de la exoneración del Impuesto a la Renta (IR). El Ejecutivo sugiere que las áreas: industrial, agroindustrial y agroasociativo, así como el de cinematografía y audiovisual, sean incluidos como parte de los sectores priorizados para que reciban este beneficio.

Según el proyecto, los sectores priorizados no pagarán el IR entre 12 y 15 años, según donde se localicen. En el veto también propone que cuando exista inversión nueva industrial, agroindustrial y agroasociativo en los cantones de frontera, la exención de este impuesto sea por 15 años. En el texto original se contemplaba la exoneración del IR por 20 años solo para inversiones en industrias básicas.

Sobre la tarifa cero de Impuesto al Valor Agregado (IVA) para vehículos híbridos, el Régimen no considera necesario su aplicación puesto que, en los análisis del impacto ambiental, ha concluido que no presta mayores diferencias con uno de motor a carbón, por lo que no se justifica la medida. Recomienda su aplicación solo para vehículos eléctricos de uso particular, transporte público y de carga- En este tema la mayoría de la Comisión está de acuerdo.

Los parlamentarios también coinciden con el planteamiento del Ejecutivo de que se grave con tarifa cero del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) a las cocinas de gas. En la propuesta original se establecía una gradualidad. También se mostraron a favor de que se mejoren los textos, a fin de favorecer a los sectores agrícolas y acuícola.

En cambio, son favorables en ratificarse en la remisión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Moreno propone que se mantenga como una opción y no como una obligación que los GAD apliquen este perdón, pero el criterio de los parlamentarios es contraria, creen que a estos entes también les beneficia tener una mayor liquidez.

En otros artículos la ratificación es parcial. Por ejemplo, insisten en el derecho que tienen los exportadores habituales a la devolución de los pagos realizados por concepto del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) en la importación de materias primas, insumos y bienes de capital, “cuya oferta no exista en el mercado local”.

No obstante, se allanan en otro artículo relacionado con la exoneración del ISD para nuevas inversiones que firmen contratos de inversión. La Asamblea aprobó un texto con el que aclara que se concederá este beneficio en los pagos realizados en el exterior por la importación de bienes de capital y materias primas, que no se disponga en la producción nacional,

Sin embargo, el presidente Moreno cree que debe eliminar esta condición, puesto que “podría afectar la aplicabilidad del incentivo” y, además, no se ajusta a la realidad porque, en muchos casos, por requerimientos específicos de cada inversión se precisa contar con productos de origen importado.

Los asambleístas hicieron la diferencia en cuanto a la temporalidad. En el primer caso es definitiva y en el segundo ocasional. (JPM)

Fuente: Asamblea Nacional

Ecuadorinmediato.com