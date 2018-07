Paco Moncayo podría decidir si se postula a Alcaldía de Quito en septiembre

"No lo descarto, pero hay que ver si tengo los apoyos que se necesite", comentó Un colectivo de personas de la parroquia Calderón, ubicada al norte de Quito, entregó una propuesta al general Paco Moncayo para que sea alcalde de la capital, nuevamente. El político agradeció por el planteamiento y respaldo, sin embargo, reiteró que la decisión de su postulación dependerá del apoyo que haya y que, alrededor del mes de septiembre, podría anunciar si competirá o no para este cargo.

“Si quieren que yo vuelva, no les voy a decir no. Sé cómo está la ciudad, sé la grave situación que enfrenta y por eso mismo es que me animo, porque si la cosa estuviera fácil, habría muchos que lo hagan. Igual me pasó en el 2000, en una situación tan crítica, le saqué adelante a la ciudad”, comentó.

Según aseveró, en declaraciones exclusivas a Ecuadorinmediato.com, en septiembre podría darse el anuncio sobre si se postula o no a la Alcaldía de Quito. “Todavía no tengo ninguna resolución tomada. No lo descarto, hay que ver si tengo los apoyos que se necesite y que uno mide en encuestas, etc. Tampoco ha habido conversaciones sobre los movimientos o partidos sobre el tema”.

En el evento en Calderón, el Exalcalde de Quito reiteró que se tiene aún que analizar las agrupaciones políticas o las alianzas que podrían surgir porque “la alianza con el pueblo ya está consolidada”.

En meses anteriores, el político ya se refirió al tema: “Los números que reflejan las encuestas son reflejo de la memoria de una ciudad que sabe valorar el trabajo duro y honesto de personas competentes. Agradezco ese apoyo, yo no voy a decirle NO a los quiteños si creen que debo volverles a servir”.

En esos momentos, a través de su cuenta en Twitter, aseguró: Es muy pronto para hablar de candidaturas, el panorama tiene que aclararse y esperemos que en las próximas elecciones participe lo mejor de la sociedad quiteña, gente competente, intachable y con amor por su ciudad”. (JPM)

Fuentes: Ecuadorinmediato.com – El Telégrafo - Teleamazonas