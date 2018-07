De "complot y campaña de desprestigio en su contra", acusa Silvia Salgado a Ana Galarza

"Cuando ella pretende endilgarme como la persona que ha archivado juicios políticos, es una ignorancia atrevida porque una legisladora que ocupa funciones de Presidenta, no decide sola", reiteró Las investigaciones por las declaraciones del Raúl Patiño acerca de que en la Asamblea Nacional, en el Gobierno anterior, "se prohibía fiscalizar"; continúan. La legisladora Silvia Salgado acudió hasta la Fiscalía General del Estado (FGE) a rendir su versión sobre el caso, sin embargo, la parlamentaria Ana Galarza cuestionó que su colega haya dicho "que no sabe nada" en cuanto al tema. Ecuadorinmediato.com, cumpliendo con el derecho a la réplica solicitado por la legisladora Salgado, le consultó acerca de la situación y aseveró que los pronunciamientos de Galarza responden a "un complot y una campaña de desprestigio" en su contra.

“Yo fui convocada por la Fiscalía, por lo tanto, las investigaciones las hace un Fiscal, no las hace la señora (Ana) Galarza, ella no es Fiscal, es asambleísta de CREO. Tiene una estrategia política anticorreísta y, por tanto, representa los intereses del señor (Guillermo) Lasso, defiende las inversiones de sectores de la banca, incluidos los de los seguros”, reclamó.

Aclaró que su presencia en la Fiscalía fue para colaborar con el proceso de indagación que lleva adelante este organismo y que fue la única, de las convocadas, en asistir. “Fui a contestar las preguntas del Fiscal y he respondido a todas”.

Galarza, de su lado, aseguró que Salgado contestó “no saber o no acordarse” del tema. Para la asambleísta del Partido Socialista, aliada de Alianza PAIS (AP), esas son palabras de su colega, más no del Fiscal. “Eso es parte de su show, en esas condiciones, el Fiscal me ha preguntado si es que conozco sobre las declaraciones del señor Patiño; las conocemos los ecuatorianos por los medios de comunicación. Además, si es que me consta que fueron prohibidas las fiscalizaciones o si en el bloque se trató el asunto”.

“Yo he contestado que no he participado, ni en las reuniones que alude el señor Patiño ni en las del bloque, porque no era asambleísta. Yo no puedo decir que sí participé solo porque la señora Galarza quiere que lo diga. Yo no tengo por qué preguntarle qué es lo que ella quiere que conteste. Ese es problema de su libreto, yo tengo personalidad política”, insistió.

Dejó en claro que no permitirá una “campaña de desprestigio y posicionamiento de opinión en medios para desprestigiar, para mermar su credibilidad”. Acusó a Galarza de “ser parte de un complot” contra una dirigente de izquierda que no piensa como ella ni como su partido. “Yo no le voy a preguntar a ella qué es lo que quiere que diga, qué es lo que le conviene para su plan. Lo que tengo que hacer es contestar las preguntas del Fiscal”.

“El Fiscal me preguntó si es que había participado en las reuniones del bloque y en las que se prohibía fiscalizar. Yo tengo que contestar que no porque yo no he estado ahí. El representante legal de la señora Galarza se presentó e hizo algunas preguntas y no se dio paso a las mismas por considerarlas impertinentes. El señor Fiscal me hizo 3 cuestionantes y yo contesté a las 3”, mencionó.

Según manifestó, las preguntas se refirieron a si es que fue presidenta de la Comisión de Fiscalización y si es que estuvo con Raúl Patiño cuando hizo referencia a esta denuncia. “¿De qué se trata esto o a quién pretende obligar a responder? Su ignorancia ya es atrevida. El proceso de fiscalización está en la ley y cuando la señora pretende endilgarme como la persona que ha archivado los juicios políticos, es una ignorancia atrevida porque una legisladora que ocupa las funciones de Presidenta, no decide”.

“Ella está desinformando, posesiona una opinión con su interés político. La ciudadanía, los medios de comunicación no deben prestarse para eso. Ella dice que yo fui quien archivó (los juicios políticos), ¿qué le pasa a la señora? No sabe, siendo legisladora, que una Comisión tienen 10, 11, 12 integrantes, no sabe que lo que la Presidenta (de una Comisión) lo que tiene que hacer es, simplemente, certificar. Cada uno es responsable por su voto, no por los de los demás. La señora está insultando a la inteligencia, hace controversia por sus intereses y hay que ponerle un pare”, dijo.

Aseguró que es la asambleísta Ana Galarza quien tendría que dar cuentas de varias actividades. “Tiene mucha cola que responder de su integridad, inclusive familiar, respecto a temas éticos. La señora pretende, con estas acciones, tapar sus cuestionamientos. A nosotros podrá criticarnos de nuestra posición de firmeza política, pero nuestros patrimonios e ingresos son abiertos porque somos gente honrada”.

“No vamos a permitir que la señora, con un grupo y un complot, inclusive mediático y en redes pagado con trolls, quiera afectar la imagen, honorabilidad y credibilidad. Nosotros sí tenemos familias por las que responder. No vamos a permitir que siga difamando, mintiendo, tergiversando y haciendo gala de una supuesta ignorancia, porque tiene abogados”, enfatizó.

En este sentido, la asambleísta Salgado reiteró que, mientras fue presidenta de la Comisión de Fiscalización, jamás se le prohibió fiscalizar. “Yo he tenido que actuar conforme a mi conciencia, haciendo valoraciones políticas y legales. No se puede transgredir la Constitución ni la ley por más miembro de esta mesa legislativa que sea”.

“Si es que al señor Patiño le prohibieron, él es el que tiene que responsabilizarse de lo que dijo. No tengo por qué apoyarlo o no. Él, en unas declaraciones que, entiendo, serán verificados los audios, tiene que responsabilizarse, pero conmigo que no se meta la señora Galarza”, culminó. (JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com