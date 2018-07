Presidente de FUT: Lamentamos que INEC "juegue" con cifras de empleo en Ecuador

"En abril de 2018 se dice que trabajo adecuado creció de 38,5% a 41,1% y, meses más tarde, se asevera que se han perdido 160.000, eso es criticable", aseveró José Villavicencio El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) emitió las cifras sobre empleo, subempleo y desempleo; mismas que fueron cuestionadas por el ministro del Trabajo, Raúl Ledesma. En este marco, José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), criticó: "Es preocupante cómo se viene jugando con el pueblo ecuatoriano y en particular con este sector, por parte de esta institución, que debe dar datos reales, objetivos y concretos de lo que está pasando en nuestro país referente al empleo".

Lamentó que se diga que en abril del 2018 el empleo adecuado creció del 38,5% al 41,1% y, meses más tarde, se asevere que se han perdido 160.000 fuentes de empleo adecuado. “¿A qué estamos jugando? También se dice que disminuyó la Población Económicamente Activa (PEA). Se ha venido hablando de que son cerca de 8 millones 500 mil ecuatorianos, pero dicen ahora que son menos de 8 millones”.

“El justificativo es que la gente ha dejado de buscar trabajo, entonces, nosotros nos preguntamos ¿qué personas dejan de buscar empleo si hoy, los más de 4 millones de ecuatorianos que no tienen empleo pleno, buscan una fuente de trabajo para poder subsistir? Los únicos que pueden haber dejado de buscarlo son quienes ya tienen trabajo”, aseveró.

A su criterio, el ministro Ledesma ha sido uno de los funcionarios que ha estado gestionando actividades y propuestas para la generación de empleo. Sin embargo, manifestó su preocupación acerca de otras cifras, entre ellas, que 4 de cada 10 ecuatorianos tengan empleo pleno, mientras que, los 6, aún lo estén buscando.

“El objetivo debe ser buscar un trabajo adecuado para todos los ciudadanos. Esto no se hace por decreto, pero tampoco se lo hace por ley. Por ejemplo, nosotros creemos que la ley económica urgente no va en ese sentido porque, si la revisamos, hay artículos para perdonar los intereses, multas y recargos, etc. Para nosotros, esa normativa no busca lo que el pueblo ecuatoriano requiere”, dijo. (JPM)

Fuente: Radio Sonorama

Ecuadorinmediato.com