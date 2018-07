Ecuador busca proteger a menores venezolanos que ingresan al país

Nuevo sistema evitará inadmisión de niños, niñas y adolescentes El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y el Ministerio del Interior, anunciaron que adoptarán junto con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, un mecanismo que garantice un sistema de protección complementario para niños, niñas y adolescentes al momento de ingresar al territorio ecuatoriano, con el fin de evitar su inadmisión, que en la práctica, ha provocado que entren al país en situación irregular junto con las personas con las que viajan.

De acuerdo a información proporcionada por el Ministerio del Interior, sólo en los últimos 6 meses más de 450.000 personas de nacionalidad venezolana han ingresado al Ecuador y representan actualmente el 38% del total de ingresos de personas no nacionales al país.

Adicionalmente, en el puesto migratorio de Rumichaca, el 87% de ingresos al país corresponden a la nacionalidad venezolana. Por otra parte, según cifras proporcionadas por UNICEF, desde el 17 al 22 de julio a un total de 452 niños, niñas y adolescentes no se les ha garantizado su derecho a obtener una condición migratoria. Una de las principales razones es la falta de reconocimiento de la partida de nacimiento como documento válido de identificación, incumpliendo lo previsto en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana.

Ante esta grave situación, la Defensoría del Pueblo reconoce la decisión política tomada por el Gobierno para garantizar un sistema de protección a los menores.

"Instamos que esta decisión política se materialice incorporando los estándares internacionales existentes al respecto, es decir, cumpliendo con una de las observaciones finales realizadas el 14 de septiembre de 2017 al Estado Ecuatoriano por el Comité de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares", sugiere la Defensoría del Pueblo.

Además, recomienda al Estado cumplir los estándares de la Opinión Consultiva 21 de 2014, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre “Derechos y Garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional”, que establece la posibilidad de implementar la figura de protección complementaria en casos de personas en movilidad, en particular niños, niñas y adolescentes que no necesariamente sean consideradas refugiadas, pero que por su condición o contexto no pueden retornar a su país de origen, evitando el impedimento de ingreso en frontera.

(FO)

Fuente: Defensoría del Pueblo