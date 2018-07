Vinicio Alvarado no acudió a Fiscalía para rendir versión por Caso Gabela

Abogado de viuda de Gabela aseguró que se insistirá en comparecencias El ex secretario Nacional de Administración Pública, Vinicio Alvarado estaba convocado hoy, 25 de julio, para rendir versión en la Fiscalía General del Estado por el caso Gabela respecto al Comité Interinstitucional que trató el caso, sin embargo, el exfuncionario no asistió. El día de ayer este presentó una solicitud para no comparecer.