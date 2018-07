Presidente de Ecuador pide a "gobiernos hermanos" que "no intervengan" en justicia ecuatoriana ni la "califiquen"

Reconoció derecho de Rafael Correa de pedir asilo en cualquier país El Presidente de la República, Lenín Moreno, admitió que el ex Mandatario Rafael Correa tiene el derecho de pedir asilo en cualquier país. "Él puede hacerlo y es derecho de Bélgica el concederlo o no", añadió el Primer Mandatario, quien se encuentra en una visita oficial en España. Aprovechó el evento para, además, pedir a los países "hermanos" que no "intervengan" en la justicia ni tampoco "la califiquen"