"Sospechosamente se desmanteló absolutamente todo lo que servía para controlar la frontera", insiste Presidente Moreno

Se está tratando de "descubrir" cuál era la verdadera razón de la "permisividad", informó En el Foro de América, el Presidente de la República, Lenín Moreno, insistió en que en el anterior régimen "de manera extremadamente sospechosa" se habría desmantelado "absolutamente todo lo que servía para controlar la frontera". Dijo, asimismo, que, al momento, está tratando de "descubrir cuál era la verdadera razón" de la "permisividad" en el cordón fronterizo.

“De manera extremadamente sospechosa se desmanteló absolutamente todo lo que servía para controlar la frontera y se dio una permisibilidad extrema”, insistió el Mandatario, en su intervención durante un foro con empresarios españoles.

“Los radares no funcionaron, jamás funcionaron los radares, se compraron helicópteros, creo que 4 de los 7 se cayeron, no se renovó el armamento de las Fuerzas Armadas”, criticó el Mandatario sobre las gestiones que no se habrían hecho en el anterior régimen de Rafael Correa.

“Mientras que la guerrilla, los narcoterroristas tenían las armas más sofisticadas, a nuestra gente no se le proveyó absolutamente de nada”, sostuvo.

Dijo que “parecía que vivíamos en paz”, pero, a su criterio, “había sido una paz de sepulcros”.

“La droga estaba pasando con absoluta libertad por nuestro territorio, es droga que iba a nuestros jóvenes, a nuestros niños, era droga que venía para acá, que iba a Estados Unidos y que era para Australia”, mencionó.

El Mandatario recalcó que era muy frecuente que en la costa ecuatoriana, los pescadores encuentren paquetes de droga en el mar.

“Seguramente, cuando eran sorprendidos (los narcotraficantes) la echaban al mar o se viraban las barcas, era frecuente que encuentren paquetes de droga, existía excesiva permisibilidad”, reiteró.

Y anunció que se está tratando de “descubrir cuál era el nexo, cuál era la verdadera razón que esto ocurría”.

“El Ministro de Defensa me dijo: esto está ocurriendo, le dije: ni un solo gramo, calculamos que no menos de 600 u 800 toneladas están retenidas porque ahora si no permitimos que pase un solo gramo”, enfatizó.

Con información de Ecuadorinmediato y Foro de América

