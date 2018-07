¡No a la minería en toda Cuenca!, insiste alcalde Marcelo Cabrera

Alcalde de Cuenca aseguró que se ha pedido reuniones con autoridades para proteger las fuentes de agua de la ciudad Marcelo Cabrera, alcalde de Cuenca, se refirió a la audiencia sobre la suspensión del proyecto minero Río Blanco, "siempre he manifestado que lo fundamental para Cuenca es defender su agua y eso es lo que hemos hecho. Hemos pedido reunirnos con autoridades del Gobierno anterior desde el 2014. Estamos en contra de la minería metálica en el territorio del cantón Cuenca".

Aseguró que desde el año 2014 el municipio de Cuenca ha presentado y realizado su defensa a favor de los sitios hídricos. Explicó que las concesiones y trámites por minería que llegan al 30% del territorio de Cuenca fue un área que nunca se les consultó y confirmó se pidió al ex ministro de Minería que no se entreguen estos territorios. “Hubo quienes tramitaron graciosamente estas concesiones. Nunca se nos consultó, nunca nos preguntaron”.

“Es tan cercana el área de Río Blanco al parque nacional Cajas que cualquier afección se presenta inmediatamente. Eso es lo que exigimos al expresidente de la República, a los exministros de que se les deje trabajar a las universidades de Cuenca. Se firmó dos convenios con universidades para ejecutar los estudios necesarios”.

Cabrera aseguró que se ha dado una lucha permanente para que no se de la minería. “Hay dos resoluciones del Consejo Cantonal. A finales del 2017 declarábamos al territorio del cantón libre de minería metálica”. Afirmó que por lo menos se ha reducido notoriamente las áreas concesionadas.

El alcalde de Cuenca aseguró que se ha hecho un trabajo exhaustivo pidiendo reunirse con las autoridades del Gobierno anterior para evitar que se realicen las concesiones mineras y que ahora se busca defender las fuentes de agua de la ciudad.

Por otro lado, se refirió al proyecto del tranvía y recordó que este ya ingresará al centro histórico desde el día de hoy 27 de julio. “Simplemente es un cumplimiento de la programación que tenemos y en el mes de octubre terminaremos el contrato. Vamos a cumplir los tiempos en este proyecto”. Cabrera aseguró que por el momento está trabajando por Cuenca y que su candidatura o no para los próximos comicios se decidirá en un futuro.

“La preocupación es para los opositores porque vamos a culminar el tranvía y que obras muy importantes para la ciudad se están terminando. Estamos cumpliendo con las fechas que estaban decididas en las obras. Estos proyectos son inmensos y no se puede decir que la inauguración de los mismos es campaña política. Yo aún no he decidido, ni se ha escogido quién será el candidato por ahora estamos trabajando por la ciudad”. (BGV)

Fuente: La Voz del Tomebamba/ Ecuadorinmediato