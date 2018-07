En Ecuador se usó palabra revolución "para alejarnos de la realidad", enfatizó Presidente Moreno

"Quiero decirle que me alegro mucho de haberlo decepcionado", le dijo a Rafael Correa El Presidente de la República, Lenín Moreno, fustigó al régimen de Rafael Correa, precisando que se ha usado la palabra revolución para "alejarnos de la realidad". Asimismo, cuestionó: "¿Desde cuándo acá el socialismo es criminalidad? ¿Desde cuándo acá el socialismo es corrupción?". El Mandatario, en su visita a España, dijo alegrarse por "haber decepcionado" al su antecesor.

En el Foro América, en el que compartió con los empresarios españoles, el Presidente de Ecuador se refirió a la situación nacional, especialmente, a lo ocurrido en los 10 años pasados.

“Lastimosamente, en Ecuador se usó la palabra para alejarnos de la realidad y se llamó revolución a algo que no merecía serlo y que, al final, al momento de contabilizar muertos y heridos, quedamos perdiendo”, mencionño.

Lo mismo pasa con la palabra socialismo, de la que, dijo, estuvo revestida la última época en el país.

“Jamás en la vida nos hablaron de que el socialismo eran: crímenes, secuestros y esquilmar los recursos del Estado ¿desde cuándo acá el socialismo es criminalidad? ¿Desde cuándo acá el socialismo es corrupción? ¿Desde cuándo acá el socialismo es autoritarismo? ¿Desde cuándo acá el socialismo es intolerancia? ¿Desde cuándo acá el socialismo es irrespeto a los derechos humanos y es falta de libertad de expresión”

Sobre el ex Mandatario Rafael Correa, el Presidente dijo: “Lastimosamente, el Presidente anterior se habría vuelto una especie, no sé si el término es conocía acá, matón de barrio”.

“Aquel que andaba buscando con quién pelearse, con quién confrontar, a quien agredir verbalmente y hasta a veces, físicamente”, añadió.

Y dijo: “En el momento en que el ex Presidente dice que lo he decepcionado, quiero decirle que me alegro mucho de haberlo decepcionado, me alegro de haber gestado una nueva transformación”.

Con información de Ecuavisa y Ecuadorinmediato

