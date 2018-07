REVELACIÓN: "Fijación de Moreno hacia mí es extrema", reacciona Rafael Correa

"Ese es el recurso del mediocre, cuando trata de ocultar su ineptitud", añadió A través de su cuenta en la red social de Twitter, Rafael Correa, respondió a las declaraciones del Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en España, sobre él, precisando que el Mandatario ecuatoriano tiene una "fijación extrema" en su contra. "Ese es el recurso del mediocre, cuando trata de ocultar su ineptitud", dijo Correa en un mensaje a los jóvenes.

En un encuentro empresarial en España, el Presidente Lenín Moreno habló sobre quien estuvo antes en el cargo: Rafael Correa.

En varios pasajes del evento, el Mandatario dijo, por ejemplo, que “este momento, a diferencia de lo que ocurría en el Gobierno pasado, existe autonomía de las funciones”.

“El Presidente de la República no pone a dedo a los funcionarios de otros poderes del Estado ni tampoco les llama por teléfono para dictarle las sentencias, eso ha cambiado radical y sustancialmente”, recalcó

En otro tema, habló acerca de que “de manera extremadamente sospechosa se desmanteló absolutamente todo lo que servía para controlar la frontera y se dio una permisibilidad extrema”.

Mencionó que ahora se está analizando cuál sería la verdadera intención de esta pasividad en el cordón fronterizo.

En otro tema, en cambio, aseveró que Rafael Correa, durante el cambio de mando en 2017, cuando, en su discurso, hablaba de que su régimen iba a haber libertad de expresión, diálogo, de respeto a las personas, al sector empresarial, “el señor Correa abandonó la sesión”.

De Correa, además, dijo: “Lastimosamente, el Presidente anterior se habría vuelto una especie, no sé si el término es conocía acá, matón de barrio”, en otro momento de la intervención en el encuentro con empresarios.

“Aquel que andaba buscando con quién pelearse, con quién confrontar, a quien agredir verbalmente y hasta a veces, físicamente”, añadió.

Y dijo alegrarse “de haberlo decepcionado, me alegro de haber gestado una nueva transformación” en relación a lo que creería hoy por hoy Rafael Correa de él.

Tras la cadena de mensajes en su contra, el ex Mandatario respondió: “Moreno es mentiroso compulsivo. En España dijo que me retiré de la Asamblea cuando empezó a hablar de “libertades”. Me retiré después de entregar la banda presidencial, como estaba programado, y fui directamente a emergencia, con neumonía”, explicó.

“Por eso, y mucho más, lo repudiaron. La fijación de Moreno hacia mí es extrema”, añadió Correa y se refirió al hecho de lo que llamó “matón de barrio”, lo culpó de “crímenes, secuestro y esquilmar los recursos del Estado”.

"Supongo que se refiere al caso Gabela (2010) y Balda (2012), es decir, CUANDO ÉL ERA VICEPRESIDENTE. ¿Tonto, cómplice, o miente? Saquen sus propias conclusiones", dijo.

“Pobre hombre. Jóvenes: ese es el recurso del mediocre, cuando trata de ocultar su ineptitud. Todo es cuestión de tiempo”, enfatizó.

Con información de Ecuadorinmediato y Twitter

