"Por unas veredas seguras", campaña busca solución a problemática que viven peatones en Quito

Audio Campaña "Por unas veredas seguras",



Según datos del Cuerpo de Bomberos, 34% de llamadas que recibieron en 2017, fueron de socorro de accidentes en aceras y bordillos La campaña "Por unas veredas seguras" se impulsa desde hace dos meses en Quito y tiene como objetivo dar a conocer la grave problemática que viven los peatones que transitan por las veredas de la ciudad. Camila Restrepo Rojas, es parte del colectivo que trabaja en este proyecto, y manifiesta que la idea surgió tras la inconformidad de los ciudadanos, pues las veredas de la capital muestran en cada cuadra algún tipo de irregularidad, huecos desniveles o tapas de alcantarillas abiertas.

"El fin es concienciar y visibilizar cuál es el estado de las veredas y las aceras que tenemos en las distintas ciudades del Ecuador y en qué repercute que estas aceras, estas veredas y bordillos, no estén regularizados y no tengan el diseño adecuado que deberían tener cada una de las ciudades", expresó Camila Restrepo Rojas.

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito con su Ordenanza Metropolitana 0282 define a la acera como: “Parte lateral de la vía pública comprendida entre la línea de fábrica y la calzada, destinada al tránsito exclusivo de peatones. Se la determina como superficies continua e inclusiva, sin obstáculos para circulación de personas con discapacidades, coches de niños o sillas de ruedas, y, de manera excepcional bicicletas, en los casos en que se incluyan secciones especiales para este uso.”

"En redes sociales la ciudadanía nos muestra cuál es el estado de las veredas o nos presenta cuáles son las situaciones fuera de sus casas y hacemos una campaña de evidenciar lo que vemos en estas veredas, con el hashtag #Porunasveredasseguras. Somos alrededor de 10 personas en el colectivo, y gracias a la campaña se está sumando mucha más gente, nos llaman y dicen de qué manera los podemos ayudar", acotó Camila.

Comentó además, que según un reporte que solicitaron al Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, del cien por ciento de las llamadas que recibieron en el 2017, el 34% fueron llamadas de socorro de accidentes de acera y bordillos.

"Es una cifra alta para la recurrencia que tienen los Bomberos, es decir qur hay muchas personas que sufrimos accidentes en la acera. Hemos evienciado que las mujeres que quieren salir con sus coches de bebés por las calles, es imposible hacerlo porque no tienen manera de subir y bajar. Las personas adultas mayores corren riesgo cuando necesitan salir a caminar, también personas con discapacidad física o visual, los peatones no se pueden movilizar con normalidad y las aceras no están destinadas para ello, sino que han sido invadidas por vendedores ambulantes, o por una infraestructura desigual", acotó.

Añade que otra de las invasiones son los contenedores de basura que se encuentran en las aceras y no en la parte de la avenida. "Lo que significa que el mismo Municipio está contraviniendo su propia normativa", dijo.

Destaca que con esta campaña no se quiere "afectar a abosolutamente a nadie, nuestra intención es que aprendamos a vivir en comunidad, en sociedad, que aprendamos que nos necesitamos unos a otros, y que eso implica una responsabilidad social por parte de cada uno de nosotros. Pero que tenemos que también aprender a ser ordenados y a tener normativas que nos permitan una covivenia entre todos"

"El tema de tomarse las veredas de los vendedores ambulantes, que no estamos en contra de su trabajo, permite también una serie de inseguridad alrededor, porque la gente se acumula, tu no sabes exactamente quién está en ese momento transitando por el lugar, queremos ser cautelosos con ello, es necesario tomar medidas", agregó.

Señaló que en el Centro Histórico se ha venido controlando y regulando las veredas, pero que no ocurre lo mismo en las otras áreas de la ciudad.

"Acionalmente a eso, el Municipio hace reparaciones, entre comillas, y reconstrucciones en varios sentidos, porque están arreglano la calle o quitando adoquines y poniendo cemento, y sin embargo, tampoco cumplen esta normativa; y tampoco les exigen a las nuevas construcciones que ellos regulen", comentó.

Menciona qu el proyecto tiene tres etapas: la primera es concienciar a la gente, visibilizar, y para eso solicitan la ayuda de todos los ecuatorianos, compartiendo fotos y videos en sus redes sociales.

"Ese será nuestro resplado para cuando queramos presentar la propuesta. La segunda etapa la haremos una vez que tengamos mapeada la situación y que la gente esté empoderada. Espero nos podamos unir con otros colectivos, hay uno que defiende la idea de transitar libremente por las veredas, otro sobre los vehículos que no deben ponerse en la acera, pido que nos unamos todos, a fin de que haya una necesidad real de plantear a la administración local una propuesta concreta de corresponsabilidad, cada uno de nosotros tiene que tomar medidas porque en muchos de los casos somos nosotros quienes hemos afectado la infraestructura de nuestra ciudad", señaló.

Anunció que la primera etapa de esta iniciativa está concebida hasta diciembre de este año. "Va a existir un cambio de administración a nivel nacional y creemos que ahí es el momento de presentar la propuesta, no quisieramos hacerlo ahora porque sabemos que se va a perder o su impacto puede ser menor. Entonces tratamos integrar a la nueva realidad política y administrativa que tengan las ciudades para que las nuevas personas que asuman esta responsabilidad sean quienes tomen cartas en el asunto, acompañados de la ciudadanía", concluyó.

(FO)