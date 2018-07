Ricardo Rivas: "Ministros desobedecieron a Presidente al no entregar toda la información"

Aseguraron que no pedirán más documentos sino esperarán que entidades públicas hagan llegar toda información pertinente para la investigación Ricardo Rivas, representante de los familiares del equipo periodístico asesinado aseguró que no se pedirá más información sino esperarán que las entidades públicas entreguen la documentación pertinente para la investigación y aseguró que "los ministros han desobedecido las órdenes del Presidente Moreno al no presentar toda la información". El equipo especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cumplió sus últimas actividades.